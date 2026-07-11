جوان آنلاین: از دیپیای، مقامهای امنیتی آلمان روز شنبه اعلام کردند شواهد اولیه نشان میدهد آتشسوزی رخداده در مسیر ریلی میان شهرهای دوسلدورف و کلن، احتمالاً نتیجه یک اقدام خرابکارانه بوده و بعید است نقص فنی عامل وقوع این حادثه باشد.
به گزارش ایرنا، این آتشسوزی روز جمعه در دو نقطه از حاشیه مسیر ریلی میان لانگنفلد و لورکوزن رخ داد. به گفته شرکت راهآهن آلمان (دویچهبان)، آتشنشانان موفق به مهار حریق شدند، اما کابلهای سامانه علائم راهآهن آسیب دید و حرکت قطارها در این بخش از مسیر متوقف شد.
اندکی پس از اعلام نظر منابع امنیتی، بیانیهای در وبسایت «ایندیمدیا» منتشر شد که در آن گروهی موسوم به «کماندوی پرندگان خشمگین» (Angry Birds Commando) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه مدعی شد با کار گذاشتن مواد آتشزا در کانال کابلهای راهآهن، این آتشسوزی را ایجاد کرده است.
منابع امنیتی آلمان اعلام کردند این بیانیه را معتبر میدانند. این گروه پیشتر نیز مسئولیت حمله مشابهی به خط اصلی راهآهن میان دوسلدورف و دویسبورگ را حدود یک سال پیش پذیرفته بود.
پرونده این حادثه از روز جمعه به واحد امنیت دولتی پلیس کلن سپرده شده است. پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا جرم سازمانیافته یا اقدام عمدی در وقوع آتشسوزی نقش داشته است یا خیر.
در همین حال، اختلال در شبکه ریلی آلمان همچنان ادامه دارد و بسیاری از قطارهای محلی و بینشهری با تغییر مسیر، تأخیر یا لغو سفر مواجه شدهاند. سخنگوی شرکت دویچهبان اعلام کرد عملیات تعمیر خطوط و تجهیزات آسیبدیده دستکم تا بعدازظهر شنبه ادامه خواهد داشت و تیمهای فنی برای بازگرداندن هرچه سریعتر مسیر به شرایط عادی در حال فعالیت هستند.