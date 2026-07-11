جدایی عالیشاه و سرلک از پرسپولیس

با اعلام باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه و میلاد سرلک از این تیم جدا شدند.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس پس از یک دهه حضور در جمع سرخ‌پوشان، امروز با حضور در محل باشگاه و پس از انجام مذاکرات نهایی، به صورت توافقی از پرسپولیس جدا شد.

میلاد سرلک به شکل توافقی از پرسپولیس جدا شد

هم‌چنین پس از مذاکرات انجام‌شده بین مدیریت باشگاه و میلاد سرلک، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس، دو طرف به توافق نهایی برای فسخ توافقی قرارداد دست یافتند.

در جلسه‌ای که امروز برای بررسی وضعیت قرارداد وی برگزار شد، با موافقت دو طرف، درنهایت قرارداد میلاد سرلک فسخ شد.

میلاد سرلک سابقه ۶ سال حضور در جمع سرخپوشان را داشت.