جوان آنلاین: درست است که ارلینگ هالند دو گل پیروزیبخش نروژ مقابل برزیل را به ثمر رساند، اما اوریان نایلند، دروازهبان ۳۵ ساله این تیم، با مهارهای تماشایی خود، نقشی به همان اندازه حیاتی در این صعود تاریخی ایفا کرد.
به گزارش ایسنا، نایلند که در آستانه این جام بدون باشگاه بود و تنها ۷ بازی در فصل گذشته انجام داده بود، دعوتش به تیم ملی با جنجالهای فراوانی همراه شد و بسیاری از کارشناسان نروژی او را «ضعیفترین بازیکن» تیم خطاب کردند. حتی فدراسیون نروژ نیز به دلیل نگرانی از عملکرد او، درخواست جایگزینی او با یک دروازهبان روستبار را به فیفا ارائه کرد که با مخالفت روبهرو شد.
اما نایلند در بازی مقابل برزیل، پاسخ قاطعی به منتقدان داد. او در دقیقه ۱۳ یک ضربه پنالتی از برونو گیمارش را مهار کرد و سپس در ادامه، شوتهای خطرناکی از وینیسیوس جونیور، نیمار، مارتینلی و رایان را دفع کرد و حتی از یک گل بهخودی جلوگیری کرد.
درگیری لفظی با نیمار
در اواخر بازی، این دروازهبان با نیمار درگیر یک بحث لفظی شد. با این حال نایلند با خونسردی پاسخ نیمار را داد و به این درگیری دامن نزد.
مسیر حرفهای و آمادگی ذهنی
نایلاند که پدرش نیز دروازهبان بوده، از سال ۲۰۱۳ با یک روانشناس ورزشی کار میکند. او سابقه بازی در اینگولشتات (آلمان)، استون ویلا، نوریچ سیتی، بورنموث، ریدینگ و لایپزیگ را دارد و آخرین بار در سویا بود که جایگاه خود را از دست داد.
او حالا با عملکردش مقابل برزیل، بار دیگر خود را نشان داد و احتمال دارد بعد از جام جهانی راهی تیم دیگری شود.
دیدار حساس مقابل انگلیس
نایلند که مسنترین بازیکن نروژ در تاریخ جام جهانی (۳۵ سال و ۲۷۹ روز) است، در یکچهارم نهایی مقابل هری کین و تیم ملی انگلیس قرار خواهد گرفت. به پای این درخشش در جام جهانی، قرار است در زادگاهش وولدا، مجسمهای برای او ساخته شود.