قدردانی مومنی از سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق

جوان آنلاین: متن پیام اسکندر مومنی وزیر کشور به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای حسین العوادی
سرپرست محترم وزارت کشور جمهوری عراق
سلام علیکم
مایلم مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از جنابعالی، دولت و ملت بزرگ عراق به خاطر برقراری امنیت و تمهیدات صورت گرفته برای حضور پرشکوه مردم آن کشور و ابراز احساسات برادرانه در مراسم استقبال، تشییع و وداع با رهبر شهیدمان ابراز نمایم.
این مراسم روحیه همبستگی و همکاری در مواقع سختی و مصیبت را تقویت نمود و جلوهای حماسی از پیوند عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی فیمابین را که برگرفته از راه امام حسین (ع) است به مردم سراسر جهان نشان داد.
مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران آنرا فراموش نخواهند کرد و برگ مهمی در تاریخ روابط دو کشور به یادگار گذاشت و همانگونه که رهبر شهیدمان همیشه تاکید داشتند فضای حاکم بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق باید مملو از حس برادری و همبستگی باشد.
از خداوند متعال تندرستی و سلامتی برای جنابعالی و موفقیت و پیروزی برای ملت و دولت دوست و برادر جمهوری عراق مسئلت مینمایم.
اسکندر مومنی