قدردانی مومنی از سرپرست وزارت کشور جمهوری عراق

وزیر کشور در پیامی خطاب به «العوادی» سرپرست وزارت کشور عراق، از تمهیدات صورت گرفته برای برگزاری باشکوه مراسم استقبال، تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در این کشور قدردانی کرد.

جوان آنلاین: متن پیام اسکندر مومنی وزیر کشور به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای حسین العوادی

سرپرست محترم وزارت کشور جمهوری عراق

سلام علیکم

مایلم مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه خود را از جناب‌عالی، دولت و ملت بزرگ عراق به خاطر برقراری امنیت و تمهیدات صورت گرفته برای حضور پرشکوه مردم آن کشور و ابراز احساسات برادرانه در مراسم استقبال، تشییع و وداع با رهبر شهیدمان ابراز نمایم.

این مراسم روحیه همبستگی و همکاری در مواقع سختی و مصیبت را تقویت نمود و جلوه‌ای حماسی از پیوند عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی فی‌مابین را که برگرفته از راه امام حسین (ع) است به مردم سراسر جهان نشان داد.

مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران آن‌را فراموش نخواهند کرد و برگ مهمی در تاریخ روابط دو کشور به یادگار گذاشت و همانگونه که رهبر شهیدمان همیشه تاکید داشتند فضای حاکم بین آحاد ملت و دولت ایران و عراق باید مملو از حس برادری و همبستگی باشد.

از خداوند متعال تندرستی و سلامتی برای جناب‌عالی و موفقیت و پیروزی برای ملت و دولت دوست و برادر جمهوری عراق مسئلت می‌نمایم.

اسکندر مومنی