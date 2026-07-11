جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نشان داد: از هر ۱۰ اسرائیلی، شش نفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را قابل اعتماد نمی‌دانند.

به گزارش ایسنا، این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۶۰ درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی، نتانیاهو را قابل اعتماد نمی‌دانند، در حالی‌که فقط ۳۸ درصد او را قابل اعتماد می‌دانند. در مقابل، اکثر پاسخ‌دهندگان (۵۴ درصد) گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی رقیب اصلی نتانیاهو را قابل اعتماد می‌دانند، و تنها ۲۹ درصد اینگونه فکر نمی‌کنند.

نظرسنجی کانال ۱۲ گزارش داد: نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل که او نیز برای کنار زدن نتانیاهو تلاش می‌کند، از سوی ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان غیرقابل اعتماد تلقی می‌شود، در حالی‌که ۴۱ درصد به او اعتماد دارند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد: تقریبا دو سوم اسرائیلی‌ها می‌گویند که حملات اخیر ائتلاف نتانیاهو به قانونگذاران، از جمله لوایحی که با هدف اجازه دادن به مردان حریدی برای ادامه اجتناب از خدمت سربازی انجام می‌شود، بر رای آنها تأثیر خواهد گذاشت.

روزنامه «تایمز اسرائیل» نوشت: به نظر نمی‌رسد کانال ۱۲ تعداد اسرائیلی‌های حاضر در این نظرسنجی یا حاشیه خطا را اعلام کند.