جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «قاسم الأعرجی» مشاور امنیتی نخست‌وزیر این کشور گفت که عراق به حمایت از تقویت ثبات منطقه و توسعه کریدور‌های تجاری و لجستیکی امن ادامه می‌دهد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: عراق تأکید می‌کند که امنیت خلیج فارس یک منفعت مشترک منطقه‌ای و مسوولیت جمعی مبتنی بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفت‌و‌گو و همکاری به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با چالش‌هاست.

الأعرجی همچنین گفت: عراق بر اساس موقعیت استراتژیک و نقش منطقه‌ای خود به حمایت از تقویت ثبات منطقه، امنیت زنجیره‌های تأمین، توسعه کریدور‌های تجاری و لجستیکی امن، تعمیق همکاری با کشور‌های همسایه و منطقه برای تحقق منافع مشترک با هدف دستیابی به توسعه پایدار جهت تحقق خواسته‌های ملت‌های منطقه و رسیدن به آینده‌ای سرشار از صلح و رفاه، ادامه می‌دهد.

در همین ارتباط، «أیمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن امروز با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» همتای قطری خود تلفنی گفت‌و‌گو و تحولات منطقه را بررسی کرد.

دو طرف در این تماس تلفنی، درباره تلاش‌های صورت گرفته برای احیای آرامش منطقه‌ای و پایان دادن به تنش‌ها و تضمین اجرای توافق آتش‌بس امضاشده بین آمریکا و جمهوری اسلامی بحث و تبادل‌نظر کردند.

وزرای خارجه دو کشور همچنین بر اهمیت پایان دادن به تشدید تنش‌ها تأکید کرده و درباره پیآمد‌های آن هشدار دادند.

آنها همچنین بر ضرورت بازگشت به میز مذاکرات و اتکا به گفت‌و‌گو به عنوان راه‌حل بحران تأکید کردند.