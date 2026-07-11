خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یک هیات آمریکایی برای گفت‌و‌گو در مورد عقب نشینی اسرائیل از «مناطق آزمایشی» در لبنان حضور پیدا کردند.

جوان آنلاین: یک مقام نظامی لبنان روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که این هیات نظامی ایالات متحده با ارتش لبنان در بیروت دیدار کرده است تا در مورد اجرای عقب‌نشینی اسرائیل از یکی از «مناطق آزمایشی» در سرزمین‌های اشغالی گفت‌و‌گو کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس توافق‌نامه‌ای که در ۲۶ ژوئن (۵ تیر) حاصل شد، رژیم صهیونیستی به تدریج از مناطقی از جنوب لبنان عقب‌نشینی خواهد کرد. به عنوان بخشی از این توافق‌نامه، ارتش لبنان کنترل کامل دو منطقه کوچک موسوم به «مناطق آزمایشی» را به دست خواهد گرفت.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، بیان کرد: هیات نظامی آمریکا وارد شد و جلساتی را با فرماندهی ارتش لبنان آغاز کرد تا در مورد سازوکار‌های اجرای اولین منطقه آزمایشی که اسرائیلی‌ها از آن عقب‌نشینی خواهند کرد و به ارتش لبنان اجازه استقرار می‌دهند، گفت‌و‌گو کند.

وی ادامه داد: این هدف اصلی هیات نظامی آمریکا در لبنان است. این (هدف) ترجمه و اجرای توافق‌نامه چارچوب است.

میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، روز پنجشنبه به جوزف عون رئیس جمهوری این کشور گفت که «یک هیات نظامی آمریکایی در روز‌های آینده برای تعیین سازوکار» اجرای این توافق وارد بیروت خواهد شد.

منبع آگاه در ادامه به خبرگزاری فرانسه گفت: اولین منطقه آزمایشی ظرف چند روز آینده راه‌اندازی خواهد شد و مناطق آزمایشی بعدی در حال نقشه‌برداری و برنامه‌ریزی هستند.