جوان آنلاین: الجزیره انگلیسی در گزارشی به بررسی وضعیت وخیم و خطرناک بیمارستانهای نوار غزه پرداخته است که به شرح زیر است:
به گزارش تسنیم، قطعیهای مکرر برق در غزه، بیمارستانها را با بحران جدی روبهرو و درمان هزاران بیمار را مختل کرده است.
محاصره و کمبود شدید سوخت، ژنراتورهای بیمارستانها را از کار انداخته و بخشهای حیاتی مانند اتاقهای عمل و مراقبتهای ویژه را با خطر تعطیلی روبهرو کرده است.
حملات مداوم اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار کشته برجای گذاشته و فشار بر سیستم بهداشتی را دوچندان کرده است.
بیمارستان شهدای الاقصی نمونهای از مراکزی است که با خرابی ژنراتورها و کمبود قطعات یدکی، توانایی پاسخگویی به اورژانسها را از دست داده است.
کادر درمان در غزه با راهحلهای موقت و ژنراتورهای فرسوده، در تلاش برای جلوگیری از فروپاشی کامل خدمات پزشکی هستند.