سی بی اس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد: معاون ترامپ به عمان سفر نخواهد کرد.

جوان آنلاین: الجزیره به نقل از سی بی اس نیوز ادعا کرد که یک مقام آمریکایی امروز یکشنبه اعلام کرد: جی دی ونس (معاون ترامپ) به عمان سفر نخواهد کرد.

به گزارش مهر، بر اساس ادعای سی بی اس نیوز، روبیو وزیر خارجه آمریکا، ویتکاف و کوشنر (نمایندگان آمریکا برای مذاکرات در منطقه) در مذاکرات آنجا شرکت نخواهند کرد.

این رسانه مدعی شد: مقام آمریکایی اضافه کرد که واشنگتن به انجام مذاکرات از راه دور با میانجی‌ها در عمان و قطر ادامه خواهد داد. ونس به عمان سفر نخواهد کرد.

این در حالیست که سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان ساعاتی پیش در بدو ورود سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به محل وزارت امور خارجه عمان، از وی استقبال کرد.

عراقچی در جریان این سفر با همتای عمانی خود درباره آخرین تحولات دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های تقویت همکاری‌های مشترک گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.