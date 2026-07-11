جوان آنلاین: در شرایطی که آمریکا هر روز تحریم و محاصره کوبا را بیشتر میکند تا مقاومت مردم این کشور را در مقابل زیادهخواهیهای کاخ سفید بشکند، مارکو روبیو اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا خواهان آیندهای بهتر برای کوبا و مردم آن هستند!
به گزارش ایرنا، با وجود مانعتراشی آمریکا در مسیر ارسال کمکهای بشردوستانه و سوخت به کوبا، وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد: واشنگتن همواره از طریق کمکهای بشردوستانه از مردم کوبا حمایت کرده و در صورتی که حکومت این کشور با انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی موافقت کند، این حمایتها ادامه خواهد یافت.
روبیو، دولت قانونی حاکم بر هاوانا را تهدید کرد و گفت: واشنگتن برای کمک به مردم کوبا و خنثی کردن تهدیدهای امنیتی ناشی از حکومت کمونیستی کوبا تلاش خواهد کرد.
شرکت برق کوبا اعلام کرد که خاموشی سراسری برق برای دومین بار در هفته جاری، در پی ادامه چندماهه محاصره انرژی اعمالشده از سوی آمریکا، سراسر این جزیره را فراگرفته است.
دولت ترامپ با پیروی از دکترین مونرو، خواهان پیروی تمامی کشورهای آمریکای لاتین از واشنگتن در همه زمینهها به ویژه در حوزه سیاست و اقتصاد است. کشورهای آمریکای لاتین ازجمله کوبا اعلام کردهاند که آنها کشورهای مستقلی هستند و سیاستهای خود را بر اساس خواست ملتهای خود تنظیم و تدوین خواهند کرد.