کد خبر: 1368121
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تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۵
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ماندگاری گرما در تهران

ماندگاری گرما در تهران مدیرکل هواشناسی استان تهران از ماندگاری گرما و همچنین وزش باد همراه با خیزش خاک خبر داد.

جوان آنلاین: حمیدرضا خورشیدی روز شنبه به خبرنگار گفت: از امشب تا روز سه شنبه هفته جاری در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی خیلی شدید و در مناطق غربی، جنوبی، تاحدی مرکزی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: به همین منظور هشدار سطح زرد رنگ هواشناسی صادر می‌شود و از مردم می‌خواهیم مراقب سقوط اجسام باشند و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی اطراق نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: افزایش نسبی دما این هفته به غیر از فردا تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، آسمان تهران در روز یکشنبه صاف و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود همچنین آسمان تهران در روز دوشنبه نیز صاف و وزش باددر بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، گرمای هوا ، هوای تهران
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