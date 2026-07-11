جوان آنلاین: ثبتنام آزمون از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ساعت ۱۳ روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ادامه خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، همچنین آزمون کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ در نوبت عصر روز پنجشنبه ۷ آبانماه و نوبت صبح و عصر روز جمعه ۸ آبانماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
مرکز سنجش آموزش پزشکی به داوطلبان توصیه کرده است پیش از پرداخت هزینه و ثبتنام، تمامی مفاد دفترچه راهنمای ثبتنام را بهطور کامل مطالعه کنند، زیرا پس از واریز هزینه، امکان استرداد وجه وجود نخواهد داشت.
در این اطلاعیه تأکید شده است که ثبتنام تنها در بازه زمانی اعلامشده انجام میشود و با توجه به اینکه تمدید مهلت ثبتنام پیشبینی نشده است، داوطلبان باید در موعد مقرر نسبت به ثبتنام اقدام کنند. همچنین در صورت تصمیم مراجع ذیربط برای تمدید احتمالی مهلت ثبتنام، مطابق مصوبه هیئت وزیران، هزینه ثبتنام متأخران با این مرحله متفاوت خواهد بود.
همچنین اعلام میشود هرگونه تغییر یا اطلاعیه جدید صرفاً از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر خواهد شد و از داوطلبان خواسته است برای اطلاع از آخرین اخبار، بهصورت هفتگی اطلاعیههای منتشرشده در این سامانه را دنبال کنند.