جوان آنلاین: آناتولی در این گزارش مینویسد: انتظار میرود که جهش چشمگیر قیمت نفت، سود شرکتهای بزرگ انرژی آمریکا را در سهماهه دوم سال بهطور قابلتوجهی افزایش دهد، اما این درآمد بادآورده به طور همزمان فشار سیاسی بر کاخ سفید را نیز تشدید کرده، چرا که افزایش بهای بنزین، در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر، به یکی از مسائل محوری رایدهندگان بدل شده است.
به گزارش ایرنا، اگرچه رشد قیمت نفت خام، درآمد و انتظارات سودآوری شرکتهای بزرگی همچون اکسونموبیل، شِورون و کونوکوفیلیپس را تقویت کرده، اما همین روند به افزایش هزینه سوخت برای مصرفکنندگان آمریکایی نیز منجر شده است.
این وضعیت متناقض، دولت دونالد ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده و آن را وادار کرده است میان بخش انرژی که از رونق بازار نفت سود میبرد و در سوی دیگر، تلاشهای دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت بنزین، توازنی برقرار کند.
رالی نفت، افق سودآوری شرکتهای نفتی را تقویت کرد
طبق برآوردهای گروه بورس لندن (LSEG)، انتظار میرود که شرکت اکسونموبیل در سهماهه دوم امسال، سود خالص ۱۵.۷ میلیارد دلاری ثبت کند؛ رقمی که تحت حمایت قیمتهای بالای نفت در جریان جنگ آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران و همچنین بهبود حاشیه سود پالایشگاهها، تقریبا سه برابر سود سهماهه نخست این شرکت خواهد بود.
همچنین پیشبینی میشود که شِورون ۹.۹ میلیارد دلار سود خالص ثبت کند؛ رقمی که بیش از سه برابر سود سهماهه نخست است. افزون بر این، تحلیلگران انتظار دارند که کونوکوفیلیپس نیز به لطف عملکرد مناسب تولید، سودآوری قویتری را تجربه کند.
شرکتهای خدمات میادین نفتی نیز احتمالا عملکرد بهتری خواهند داشت و از افزایش حاشیه سود و رشد سرمایهگذاریها منفعت خواهند برد. تحلیلگران بر این باورند که شرکت «اسالبی/ SLB» (از بزرگترین شرکتهای خدمات نفتی جهان) میتواند یکی از برندگان بزرگ چرخه جدید سرمایهگذاری باشد؛ چرخهای که توسعه فناوریهای دیجیتال و مراکز داده، موتور محرکه آن است.
همچنین انتظار میرود که شرکت خدمات نفتی چند ملیتی «هالیبرتون/ Halliburton» از محدود شدن ظرفیت خدمات در آمریکای شمالی سود ببرد.
افزایش قیمت بنزین به چالشی سیاسی بدل شده است
همزمان با سرایت افزایش قیمت نفت خام به بازار سوخت، بهای بنزین فشار بیشتری بر بودجه خانوارهای آمریکایی وارد کرده است. این روند در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، به چالشی سیاسی برای دولت تبدیل شده و بار دیگر توجهها را به درخواستهای مکرر ترامپ برای کاهش قیمت نفت و بنزین جلب کرده است. ترامپ ۲۴ ژوئن گفت که کاهش قیمت نفت خام هنوز بهطور کامل در قیمت بنزین منعکس نشده و از وزارت دادگستری آمریکا خواست تا موضوع را بررسی کند.
او با این استدلال که شرکتهای بزرگ نفتی در انتقال کاهش هزینه نفت خام به مصرفکنندگان ناکام ماندهاند، مدعی شد که آمریکاییها همچنان مجبورند بهای «غیرضروری و بالایی» برای سوخت بپردازند و قیمت بنزین باید سریعتر کاهش یابد. (این در حالی است که افزایش بهاری سوخت چه در آمریکا و چه در سایر کشورهای جهان، پیامد مستقیم جنگ وی علیه ایران بوده است.)
این اظهارات و ادعاها تنها چند ماه پیش از انتخاباتی مطرح شده است که سرنوشت کنترل کنگره آمریکا را تعیین خواهد کرد؛ آن هم درست زمانی که تنشهای ژئوپلیتیکی و تشدید تحریمهای ایران همچنان از قیمت نفت حمایت میکنند. با این حال، قیمت نفت برنت همچنان بهمراتب پایینتر از سطوح ثبتشده در ماههای آوریل و مه قرار دارد.
«روسای جمهور آمریکا در سال منتهی به انتخابات توان تابآوری در برابر بنزین گران را ندارند»
اسامه ریزوی، تحلیلگر حوزه انرژی و اقتصاد در موسسه آمریکایی «Primary Vision Network»، به آناتولی گفت که شرایط کنونی بازار را میتوان بهدرستی دورهای از شکلگیری «سودهای ناشی از جنگ» توصیف کرد و سال ۲۰۲۶ تاکنون سالی بسیار مطلوب برای صنعت نفت بوده است.
وی در عین حال اضافه کرد که مصرفکنندگان هزینه این وضعیت را پرداختهاند و به تضعیف بازار کار و پایین بودن تاریخی شاخص اعتماد مصرفکنندگان در اقتصاد آمریکا اشاره کرد.
این تحلیلگر حوزه انرژی تاکید کرد: با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای، افزایش قیمت بنزین به یک خطر سیاسی جدی برای ترامپ و جمهوریخواهان تبدیل شده است. روسای جمهور آمریکا بهخوبی آگاهند که در سال انتخابات، تاب و توان تحمل دو چیز را ندارند؛ «بنزین گران و تابوت سربازان.» مورد دوم به این بستگی دارد که آیا ترامپ به ایران حمله (زمینی) خواهد کرد یا نه؛ و مورد اول بازتابدهنده این است که آمریکا تا چه مدت میتواند به درگیریها ادامه دهد.
کاخ سفید و صنعت انرژی آمریکا؛ متحد یا متخاصم؟
وی همچنین یادآور شد: ذخایر سوخت در حال کاهش است و بازار فرآوردههای نفتی با کمبود عرضه روبهروست، بهطوری که مابهالتفاوت قیمت نفت خام با سود فرآوردههای پالایشی به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است.
گوراف شارما، تحلیلگر مستقل بازار نفت، میگوید که «هراسهای اولیه مبنی بر اینکه جنگ آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران میتواند قیمت نفت را به ۱۷۵ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه برساند، تا حد زیادی به دلیل عرضه بالای نفت آمریکا محقق نشد. قیمت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، به طور مستقیم به سود شرکتهای آمریکایی تمام شد، زیرا خریداران آسیایی برای خرید نفت سبکِ شیرین آمریکا صف کشیدند.»
وی بر این باور است که «اگر قیمت بنزین تا زمان انتخابات همچنان بالا بماند، ترامپ احتمالا فشار بر شرکتهای انرژی را افزایش خواهد داد. با این حال، هم بازار و هم تولیدکنندگان تنها میتوانند به واقعیتهای اقتصادی پاسخ دهند و براساس آن عمل کنند؛ بنابراین، اختلاف میان کاخ سفید و صنعت نفت احتمالا ادامه خواهد یافت، زیرا ترامپ همچنان تلاش میکند خود را مدافع مصرفکنندگان معرفی کند.»
با این حال، شارما مدعی شد که «در پشت پرده، روابط کاخ سفید و صنعت انرژی آمریکا هیچگاه تا این اندازه خوب نبوده است. آمریکا اکنون بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و صادرکننده پیشتاز گاز طبیعی مایع جهان، جایگاه مستحکمی دارد.»