جوان آنلاین: از دویچه، یوهان وادهفول وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه اعلام کرد آلمان و فرانسه در حال تدوین یک برنامه مشترک برای کمک به حل وضعیت کنونی لبنان هستند.
به گزارش ایرنا، وادهفول در گفتوگو با روزنامه آلمانی تاگساشپیگل گفت: «ما قصد داریم همراه با فرانسه سیاستی مشترک در قبال لبنان تدوین کنیم تا شانس برقراری صلح در خاورمیانه افزایش یابد.»
وی همچنین بر ضرورت تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای حل بحرانهای اوکراین و ایران تأکید کرد و افزود: «نه جنگ اوکراین و نه اختلاف با ایران، هیچکدام در میدان نبرد تعیین تکلیف نخواهند شد؛ راهحل این بحرانها پشت میز مذاکره است.»
وزیر خارجه آلمان جزئیات بیشتری از این برنامه مشترک ارائه نکرد، اما این اظهارات نشان میدهد برلین و پاریس در پی هماهنگی بیشتر برای ایفای نقشی فعالتر در حمایت از ثبات لبنان و کاهش تنشها در خاورمیانه هستند.