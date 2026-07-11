۴۸ ساعت تا برکناری دبیرکل فدراسیون فوتبال

جوان آنلاین: تغییر در سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال وارد مرحله نهایی شده و طبق پیگیری‌ها، مهدی تاج تصمیم خود را برای کنارگذاشتن هدایت ممبینی گرفته است.

به گزارش فارس، براین‌اساس، تنها اعلام رسمی این تصمیم و معرفی سرپرست جدید باقی‌مانده که انتظار می‌رود پس از جلسه فوق‌العاده هیئت رئیسه انجام شود.

هیئت رئیسه فدراسیون به‌احتمال فراوان ظرف ۴۸ ساعت آینده جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین دستور کار‌های این نشست، تأیید تغییر در دبیرکلی و معرفی سرپرست جدید این سمت خواهد بود.

تصمیم رئیس فدراسیون در شرایطی نهایی شده که در هفته‌های اخیر عملکرد دبیرکل فدراسیون با انتقاد‌های متعددی همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین موارد، موضوع معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی بود. جایی که در حالی قرار بود تکلیف سهمیه پس از برگزاری تورنمنت سه‌جانبه مشخص شود، گل‌گهر به‌عنوان نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شد. در ادامه با قهرمانی چادرملو در آن رقابت‌ها، این اشتباه اداری با حاشیه‌های فراوانی همراه شد و مشکلاتی را برای فدراسیون به وجود آورد.

البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد این پرونده تنها دلیل تصمیم برای تغییر دبیرکل نیست و مجموعه‌ای از مسائل مدیریتی و اجرایی نیز در ماه‌های اخیر در این تصمیم نقش داشته است؛ موضوعاتی که برخی از آنها همچنان در داخل فدراسیون در حال بررسی است.

از امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال، حامد مؤمنی، معاون فعلی دبیرکل و داود پرهیزکاری، رئیس فعلی مرکز ملی فوتبال و سرپرست سابق دبیرکلی از مهم‌ترین گزینه‌های دبیرکلی یاد می‌شود که به نظر می‌رسد شانس مومنی که از مدیران جوان فوتبال کشور است، برای تصدی پست سرپرست دبیرکلی بیش از سایر گزینه‌ها خواهد بود.

با این شرایط، پس از برگزاری جلسه فوق‌العاده هیئت رئیسه طبق برنامه در دو روز آینده، فدراسیون فوتبال به‌احتمال زیاد همزمان با اعلام رسمی پایان همکاری هدایت ممبینی، از سرپرست جدید دبیرکلی نیز رونمایی خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین تغییرات مدیریتی فوتبال ایران در ماه‌های اخیر به‌صورت رسمی رقم خواهد خورد.