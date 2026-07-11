کد خبر: 1368117
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۴
ورزش » ساير

۴۸ ساعت تا برکناری دبیرکل فدراسیون فوتبال

۴۸ ساعت تا برکناری دبیرکل فدراسیون فوتبال جانشین دبیرکل فدراسیون در جلسه آتی هیئت رئیسه معرفی می‌شود.

جوان آنلاین: تغییر در سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال وارد مرحله نهایی شده و طبق پیگیری‌ها، مهدی تاج تصمیم خود را برای کنارگذاشتن هدایت ممبینی گرفته است. 

به گزارش فارس، براین‌اساس، تنها اعلام رسمی این تصمیم و معرفی سرپرست جدید باقی‌مانده که انتظار می‌رود پس از جلسه فوق‌العاده هیئت رئیسه انجام شود.

هیئت رئیسه فدراسیون به‌احتمال فراوان ظرف ۴۸ ساعت آینده جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین دستور کار‌های این نشست، تأیید تغییر در دبیرکلی و معرفی سرپرست جدید این سمت خواهد بود.

تصمیم رئیس فدراسیون در شرایطی نهایی شده که در هفته‌های اخیر عملکرد دبیرکل فدراسیون با انتقاد‌های متعددی همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین موارد، موضوع معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی بود. جایی که در حالی قرار بود تکلیف سهمیه پس از برگزاری تورنمنت سه‌جانبه مشخص شود، گل‌گهر به‌عنوان نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شد. در ادامه با قهرمانی چادرملو در آن رقابت‌ها، این اشتباه اداری با حاشیه‌های فراوانی همراه شد و مشکلاتی را برای فدراسیون به وجود آورد.

البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد این پرونده تنها دلیل تصمیم برای تغییر دبیرکل نیست و مجموعه‌ای از مسائل مدیریتی و اجرایی نیز در ماه‌های اخیر در این تصمیم نقش داشته است؛ موضوعاتی که برخی از آنها همچنان در داخل فدراسیون در حال بررسی است.

از امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال، حامد مؤمنی، معاون فعلی دبیرکل و داود پرهیزکاری، رئیس فعلی مرکز ملی فوتبال و سرپرست سابق دبیرکلی از مهم‌ترین گزینه‌های دبیرکلی یاد می‌شود که به نظر می‌رسد شانس مومنی که از مدیران جوان فوتبال کشور است، برای تصدی پست سرپرست دبیرکلی بیش از سایر گزینه‌ها خواهد بود.

با این شرایط، پس از برگزاری جلسه فوق‌العاده هیئت رئیسه طبق برنامه در دو روز آینده، فدراسیون فوتبال به‌احتمال زیاد همزمان با اعلام رسمی پایان همکاری هدایت ممبینی، از سرپرست جدید دبیرکلی نیز رونمایی خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین تغییرات مدیریتی فوتبال ایران در ماه‌های اخیر به‌صورت رسمی رقم خواهد خورد.

برچسب ها: مهدی تاج ، فدراسیون فوتبال ، هدایت ممبینی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

عراقچی: تا وقتی که تهدید هست، مذاکره نمی‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

یوم‌الحسرة؛ باز هم ماییم و دنیای بی‌علی

بخشش قاتل به احترام امام حسین (ع) 

‌قدرت‌افکنی ایران با فراتشییع قرن 

بدون شرح

راهنمای ورودی از شرق تهران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۴

بازار خرما در دام زالو‌های دلالی 

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۱

آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۵

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید -۱

مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید -۲

تقویم امتحانات دیگر جا‌به جا نمی‌شود

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

بازتولید سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با حماسه تشییع چند ده میلیونی 

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

در مأمن خورشید

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

پاسداشت میراث رهبر شهید در گرو تقویت فرهنگ مطالعه است 

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

ترامپ دوباره زیر میز زد

مراسم تشییع رهبر شهید از بزرگترین گردهمایی مردمی در تاریخ معاصر

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

هلال‌احمر ۳۶ تیم امداد و نجات به نجف و کربلا اعزام کرد

داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

رسانه آمریکایی: وداع باشکوه با رهبر ایران، نشانه ثبات ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

زیر پرچم مولا علی

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

تداوم اجرای اقدامات ایمنی و ساماندهی ترافیکی در معابر اصلی شهر اراک

باز آی و بر چشمم نشین

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

پیشنهاد سردبیر
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
مردم باید خود علیه «تورم» وارد میدان «تولید» شوند
فیلم خوب در منظومه فکری رهبر شهید چه ویژگی‌هایی داشت؟
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۳
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۲
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران -۱
آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۵
آخرین اخبار