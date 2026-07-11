مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) واریز شد

مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به سال جاری بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

جوان آنلاین: مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیر سال ۱۴۰۵ بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

به گزارش ایسنا، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیرماه ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری خرداد سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۸۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.