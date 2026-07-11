تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با وجود توافق چارچوبی

جوان آنلاین: با وجود آتشبس و توافق بیروت و تلآویو بر سر توافق چارچوبی و مذاکرات بعدی؛ رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش منطقه «المنصوری» واقع در خارج از به اصطلاح محدوده «نوار امنیتی» تعیین شده توسط رژیم اشغالگر، در نزدیکی راس البیاض در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داد.
به گزارش ایسنا، جنگندههای ارتش صهیونیستی در ساعات اولیه بامداد نیز حومه نبطیه الفوقا را هدف حمله قرار دادند و کمتر از پنج دقیقه بعد، یک پهپاد اسرائیلی بار دیگر همان منطقه را بمباران کرد.
این تجاوزات اسرائیلی در بحبوحه حملات مداوم صهیونیستها به مناطق مختلف در جنوب لبنان، با وجود توافقات اعلام شده در مورد آتشبس، و در بحبوحه افزایش تنش در مرز لبنان و فلسطین اشغالی رخ میدهد.