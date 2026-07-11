عالیشاه هنوز با تیمی قرارداد امضا نکرده است

جوان آنلاین: در چند روز اخیر شایعاتی در خصوص مذاکره امید عالیشاه با چند تیم لیگ برتری شنیده شد و حتی خبر‌هایی در خصوص توافق رسمی این بازیکن با باشگاه سپاهان مطرح شد، ولی این موضوع اتفاق نیفتاده است.

به گزارش تسنیم، عالیشاه تا به امروز با هیچ کدام از باشگاه‌های لیگ برتری به صورت رسمی توافق نکرده و مسئله اصلی در مورد این بازیکن، توافق با باشگاه پرسپولیس برای جدایی است.

این بازیکن و مدیر برنامه‌هایش باید با باشگاه پرسپولیس برای فسخ قرارداد مذاکره کنند. عالیشاه برای فصل آینده هم با پرسپولیس قرارداد دارد و بعد از مذاکراتی که طرفین برای فسخ قرارداد خواهند داشت، وضعیتش برای فصل آینده و انتخاب تیم جدیدش مشخص خواهد شد.