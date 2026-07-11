رایزنی الجولانی و وزیر قطری درباره تقویت روابط دمشق و دوحه

جوان آنلاین: ابو محمد الجولانی (احمد الشرع)، رئیس دوره انتقالی سوریه روز شنبه در دمشق میزبان محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، وزیر مشاور در امور خارجه قطر بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس بیانیه دفتر الشرع، دو طرف درباره روابط فیمابین و راههای تقویت آن و تلاشها در حمایت از روند همکاری منطقهای رایزنی کردند.
الخلیفی و الشرع به بررسی پروندههای بازسازی، کمکهای بشردوستانه و فرصتهای سرمایهگذاری در مرحله بهبود اوضاع پرداختند.
پیش از این الخلیفی با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه دیدار کرد. دو طرف یادداشت تفاهمی در حوزه مطالعات دیپلماتیک امضا کردند.