هاآرتص: تصمیم حماس برای انحلال کمیته اداره غزه، نتانیاهو را در تنگنای سیاسی قرار داد

روزنامه صهیونیستی هاآرتص با ارزیابی تصمیم جنبش حماس برای انحلال «کمیته پیگیری امور دولتی» در نوار غزه، این اقدام را تحولی دانست که کابینه این رژیم را با چالش سیاسی و تبلیغاتی تازه‌ای در توجیه ادامه جنگ علیه غزه روبه‌رو کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت که تصمیم جنبش حماس برای انحلال «کمیته پیگیری امور دولتی» در نوار غزه، محاسبات رژیم صهیونیستی را با چالش جدی مواجه کرده و بنیامین نتانیاهو را در وضعیت دشوار سیاسی قرار داده است.

به گزارش ایرنا، به نوشته این روزنامه، این اقدام حماس نشان داد که برآورد‌های رژیم صهیونیستی درباره روند تحولات غزه با واقعیت فاصله داشته است.

هاآرتص معتقد است واگذاری مسوولیت‌های این کمیته به یک سازوکار ملی، یکی از مهم‌ترین توجیهات اعلامی تل‌آویو برای ادامه جنگ، یعنی «پایان دادن به حاکمیت حماس»، را با ابهام روبه‌رو کرده است.

این گزارش می‌افزاید که حماس با این تصمیم، ابتکار عمل را به دست گرفته و اکنون نتانیاهو در برابر افکار عمومی و جامعه بین‌المللی با پرسش‌های جدی درباره ادامه جنگ مواجه است.

هاآرتص همچنین عملکرد نتانیاهو را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که سیاست‌های وی موجب هدررفت زمان و منابع شده و در نهایت، افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی با جنگی طولانی روبه‌رو شده است که اهداف آن روشن نبوده و وعده تحقق «پیروزی مطلق» نیز محقق نشده است.

پیشتر دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده بود که رئیس کمیته اضطراری و سرپرست کمیته پیگیری امور دولتی در نوار غزه در راستای تهیه مقدمات برای انتقال اداره نوار غزه به «کمیته ملی مدیریت نوار غزه» استعفا کرد.

در همین راستا، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس با اشاره به اینکه این جنبش تمام پرونده‌های حکمرانی در غزه را تحویل داده است، خاطرنشان کرد که حماس این گام مثبت را اتخاذ کرده تا رژیم صهیونیستی دیگر بهانه‌ای نداشته باشد.