پیام تبریک دنیامالی به وزیر ورزش روسیه در پی تعلیق موقت محرومیت این کشور

وزیر ورزش و جوانان کشورمان در نامه‌ای خطاب به همتای روس خود، تعلیق موقت محرومیت کمیته المپیک این کشور را تبریک گفت.

جوان آنلاین: کمیته بین‌المللی المپیک با لغو موقت تعلیق کمیته المپیک روسیه، راه را برای بازگشت ورزشکاران این کشور به رقابت‌های بین‌المللی و مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس هموار کرد.

به گزارش ایرنا، این موضوع موجب شد تا احمد دنیامالی، در نامه‌ای خطاب به همتای روس خود، لغو موقت محرومیت کمیته المپیک این کشور را تبریک بگوید.

در متن نامه احمد دنیامالی به میخائیل دگتیارف، وزیر ورزش فدراسیون روسیه آمده است: مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت تصمیم اخیر کمیته بین‌المللی المپیک در خصوص تعلیق موقت محرومیت کمیته المپیک روسیه و فراهم شدن زمینه مشارکت گسترده‌تر ورزشکاران روسیه در رویداد‌های ورزشی بین‌المللی، به جناب‌عالی و جامعه ورزش فدراسیون روسیه ابراز کنم.

اطمینان دارم که حضور فعال ورزشکاران تمامی کشور‌ها در رقابت‌های بین‌المللی، در چارچوب اصول و ارزش‌های منشور المپیک، نقشی مؤثر در تقویت دوستی، تفاهم متقابل و همبستگی میان ملت‌ها و نیز توسعه ورزش در سطح جهانی خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ایران همواره از گسترش همکاری‌های ورزشی، تحکیم همبستگی در جامعه جهانی ورزش و پاسداشت استقلال و ارزش‌های بنیادین جنبش المپیک حمایت کرده است. امیدوارم این تحول، زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های ورزشی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و نیز تقویت تعاملات ورزشی در عرصه بین‌المللی باشد.