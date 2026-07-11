کلوپ برای هدایت تیم ملی آلمان بله را گفت

جوان آنلاین: پس از شکست آلمان برابر پاراگوئه و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، جولیان ناگلزمان سرمربی ژرمن‌ها نیز کناره‌گیری کرد تا گمانه‌زنی‌ها درباره نام سرمربی جدید این تیم بالا بگیرد.

به گزارش ایرنا، در بین اسامی مطرح شده از یورگن کلوپ، سرمربی سابق لیورپول به عنوان شانس اول هدایت ژرمن‌ها نام برده می‌شد.

حالا خبر می‌رسد که کلوپ، ۵۹ ساله با فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) بر سر قراردادی تا سال ۲۰۳۰ به توافق رسیده و این تیم را یورو ۲۰۲۸ و جام جهانی ۲۰۳۰ هدایت خواهد کرد.

کلوپ در حال حاضر به عنوان مدیر جهانی فوتبال در شرکت رد بول قرارداد دارد و به همین خاطر او توافق با فدراسیون فوتبال آلمان، پس از جلساتی که هفته آینده در ایالات متحده با الیور مینتزلاف، مدیرعامل رد بول، برگزار خواهد شد، نهایی می‌شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال آلمان گفت: برند نویندورف، رئیس فدراسیون و هانس یواخیم واتسکه، نایب رئیس، دیروز در نیویورک اولین مذاکرات را کلوپ در مورد انتصاب احتمالی او به عنوان سرمربی تیم ملی انجام دادند. در جریان این تبادل نظر سازنده، توافقی در مورد نکات کلیدی یک قرارداد احتمالی حاصل شد.

وی افزود: مذاکرات هفته آینده ادامه خواهد یافت. هر دو طرف اطمینان دارند که مذاکرات منوط به توافق با کارفرمای فعلی کلوپ، ردبول در نهایت می‌تواند با موفقیت به پایان برسد.

اولین بازی آلمان با هدایت کلوپ در ۲۴ سپتامبر امسال در لیگ ملت‌های اروپا و مقابل هلند خواهد بود.