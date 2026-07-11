اولیانوف: مذاکرات مسکو و آژانس درباره نیروگاه زاپروژیا صریح بود

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین گفت که مذاکرات هیأتهای روسیه و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره نیروگاه هستهای زاپروژیا، صریح، کاری و عملگرایانه بوده است.
به گزارش مهر، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین المللی در وین سپس اضافه کرد: در نتیجه این گفتگوها، شماری از توافقات کلی درباره اقدامات عملی احتمالی با هدف بهبود وضعیت کنونی حاصل شد.
این در حالیست که روسیه تا کنون بارها در خصوص تجاوز اوکراین به نیروگاه هستهای زاپروژیا و مخاطرات آن هشدار داده است.