کد خبر: 1368098
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تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۰
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دیده‌بان حقوق بشر سوریه: رژیم صهیونیستی طی ۱۰ روز ۱۵ بار به خاک سوریه تجاوز کرد

دیده‌بان حقوق بشر سوریه: رژیم صهیونیستی طی ۱۰ روز ۱۵ بار به خاک سوریه تجاوز کرد دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی طی ۱۰ روز گذشته ۱۵ بار به استان‌های درعا و قنیطره در جنوب این کشور نفوذ کرده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، دیده‌بان حقوق بشر سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این تجاوزات در قالب سلسله عملیات‌های پیشروی زمینی، حملات توپخانه‌ای، ایجاد ایست بازرسی‌های موقت و تیراندازی، هم‌زمان با پرواز گسترده پهپاد‌ها و هواپیما‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی انجام شده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بیانیه، نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی بین اول تا دهم ژوئیه جاری (۱۰ تا ۱۹ تیرماه)، ۱۵ بار به بخش‌هایی از حومه درعا و قنیطره تجاوز زمینی داشته‌اند. این عملیات‌ها با مشارکت حدود ۳۰ خودروی نظامی از جمله نفربر، زره‌پوش و خودرو‌های نظامی «همر» انجام شده و تمرکز آن بر منطقه «حوض الیرموک» و روستا‌های هم‌مرز با جولان اشغالی سوریه بوده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در پایان اشاره کرد که نیرو‌های ناظر سازمان ملل متحد (آندوف) همچنان به گشت‌زنی‌های میدانی خود در منطقه ادامه می‌دهند، اما فعالیت‌ها و تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی بدون هیچ نشانه‌ای از کاهش، همچنان در جریان است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران کلیه تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیما‌های جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب این کشور پیشروی کرده است. همچنین بخش‌هایی در جنوب این کشور از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

همزمان با این تحولات درگیری‌هایی بین دروزی‌های سوریه با عناصر وابسته به «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس جمهور موقت این کشور به وقوع پیوسته است. از یک سو، اقلیت‌های مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیت‌خواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت رهبری تشکیلات افراطی «هیأت تحریر الشام» هستند و از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندی‌های نظامی سوریه و حمایت از اقلیت‌های قومی و هویتی در این کشور، در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است.

برچسب ها: دیده‌بان حقوق بشر ، سوریه ، ارتش رژیم صهیونیستی
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