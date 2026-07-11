جوان آنلاین: چهار منبع آگاه خبر دادند کاخ سفید ماهها به دنبال راههایی برای دور زدن یک آژانس انتخاباتی فدرال و استفاده از اختیارات اضطراری برای اعمال تغییرات اجباری در دستگاههای رأیگیری بود، پیش از اینکه دونالد ترامپ، رهبران آن را در روز پنجشنبه برکنار کند.
به گزارش تسنیم، این منابع افزودند: برخی از مقامات از آنچه عملکرد کند و ضعیف کمیسیون کمک به انتخابات (Election Assistance Commission) در بهروزرسانی دستورالعملها برای ایالتها در مورد دستگاههای رأیگیری میدانستند، ناامید شده بودند، در حالی که برخی دیگر همچنین میخواستند که این کمیسیون الزام اثبات شهروندی را به فرم ثبت نام رأی دهندگان پستی ملی خود اضافه کند و به اولویتهای دیگر مرتبط با انتخابات دولت رسیدگی کند.
قانون گذاران دموکرات این اخراجها را به عنوان تلاشی برای افزایش کنترل دولت بر انتخابات ایالات متحده، که در حیطه اختیارات ایالتها است، و همچنین تضعیف کننده یکپارچگی انتخابات پیش از انتخابات میان دورهای نوامبر، زمانی که کنترل کنگره در خطر خواهد بود، مورد انتقاد قرار دادند.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد ترامپ در اقدامی جنجالی دو عضو دموکرات و یکی از اعضای جمهوریخواه کمیسیون کمک به انتخابات آمریکا (EAC) را برکنار یا وادار به استعفا کرد؛ چهارمین کمیسیونر این آژانس در ماه آوریل اخراج شده بود. اقدامی که این نهاد فدرال را تنها چند ماه پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ بدون هیچ کمیسیونری باقی گذاشته است.
بر اساس گزارشها، «توماس هیکس» رئیس کمیسیون و «بنجامین هوولند» دو عضو دموکرات این نهاد از سمت خود برکنار شدند و «کریستی مککورمیک» عضو جمهوریخواه نیز اجازه یافت از سمتش استعفا کند.
این در حالی است که مشخص نیست که چرا ترامپ در این زمان تصمیم گرفت کمیسران را مجبور به کناره گیری کند یا اینکه آیا جایگزینهایی برای آنها تعیین خواهد شد. این آژانس همچنان فعال است، اما بدون حد نصاب قادر به انجام هیچ کار جدیدی، مانند اجرای تغییرات در رویههای رأیگیری یا فرم ثبت نام رأیدهندگان پستی ملی، نخواهد بود.
کاخ سفید در بیانیهای، در پاسخ به پرسشها درباره بحثها پیرامون دور زدن کمیسیون، اعلام کرد دولت از ابتدا در حال همکاری با تمام نهادها و شرکای محلی برای محافظت از انتخابات در برابر تقلب و سوء استفاده بوده و در حال سرمایه گذاری بر روی یک زیرساخت قوی برای حفظ این مأموریت، به ویژه در انتخابات میان دورهای است.
این در حالی است که ترامپ و متحدانش کنگره را برای تصویب تغییرات سراسری در رأی گیری تحت فشار قرار داده و ادعا میکنند که برخی از سیستمهای رأی گیری نیاز به ارتقاء دارند، در حالی که ترامپ همچنان به دروغ ادعا میکند که انتخابات ۲۰۲۰ از او دزدیده شده است.
کاخ سفید در بیانیهای در روز پنجشنبه، به تصمیم دیوان عالی در ماه ژوئن اشاره کرد که به رئیس جمهور قدرت بیشتری برای اخراج اعضای آژانسهای مستقل اعطا کرده است. در این بیانیه آمده است رئیسجمهور حق خود را برای کنار گذاشتن افرادی که ممکن است کاملا با وظیفه مهم تأمین امنیت انتخابات آمریکا همسو نباشند، محفوظ میدارد.
چاک شومر رهبر دموکراتهای سنا، این اقدام را تلاشی مذبوحانه برای دراختیار گرفتن کنترل انتخابات میان دورهای عنوان کرد.
کمیسیون کمک به انتخابات آمریکا که در سال ۲۰۰۲ توسط کنگره تأسیس شد، مسئول برگزاری مستقیم انتخابات یا مدیریت آرای رأیدهندگان نیست، اما نقش مهمی در پشتیبانی فنی از انتخابات ایفا میکند. این نهاد وظیفه آموزش مسئولان انتخاباتی ایالتها، ارائه استانداردهای فنی، مدیریت فرم ملی ثبتنام رأیدهندگان، نظارت بر برنامه داوطلبانه آزمایش و تأیید دستگاههای رأیگیری و همچنین توزیع کمکهای مالی مرتبط با امنیت انتخابات را بر عهده دارد.
ترامپ پیشتر نیز در مارس ۲۰۲۵ با صدور یک فرمان اجرایی تلاش کرده بود این کمیسیون را ملزم کند در فرم ملی ثبتنام رأیدهندگان ارائه مدرک شهروندی را الزامی کند و همچنین پرداخت کمکهای مالی به ایالتهایی را که این شرط را اجرا نمیکنند، متوقف سازد؛ اما هر دو اقدام با حکم دادگاه فدرال متوقف شد.
این برکناریها تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی اختیارات رئیسجمهور برای برکناری مدیران و مسئولان نهادهای فدرال را بهطور قابل توجهی گسترش داد. کاخ سفید نیز با استناد به همین رأی دیوان عالی، اقدام ترامپ را قانونی دانسته است.
با این حال، این تصمیم با انتقاد گسترده مقامهای انتخاباتی و قانونگذاران دموکرات روبهرو شده است. «آدریان فونتس» وزیر ایالتی آریزونا این اقدام را «غیرمسئولانه و خطرناک» توصیف کرد و هشدار داد که چنین تصمیمی استقلال مدیریت انتخابات را تضعیف میکند. همچنین «الکس پادیلا» سناتور دموکرات و «جو مورل» عضو مجلس نمایندگان آمریکا، برکناری اعضای کمیسیون را بخشی از تلاش دولت ترامپ برای سیاسی کردن روند انتخابات و افزایش امکان مداخله در آن دانستند.
در حال حاضر، چهار کرسی این کمیسیون خالی است و انتصاب اعضای جدید نیازمند تأیید مجلس سنای آمریکاست. بر اساس قانون، بیش از دو عضو این کمیسیون نمیتوانند از یک حزب سیاسی باشند. کارشناسان انتخاباتی تأکید کردهاند که انتخابات میاندورهای همچنان برگزار خواهد شد، اما مسئولان ایالتی بدون سطح معمول پشتیبانی فنی و تخصصی این نهاد، با چالشهای بیشتری مواجه خواهند بود.