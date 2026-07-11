آتش‌نشانان آسپانیایی در حالی روز شنبه با کمک بالگرد‌ها و هواپیما‌های ویژه اطفای حریق برای مهار آتش‌سوزی گسترده در جنوب اسپانیا به عملیات خود ادامه می‌دهند که تاکنون ۱۲ نفر بر اثر این آتش‌سوزی، جان خود را از دست داده‌اند.

جوان آنلاین: به گزارش آسوشیتدپرس، صد‌ها این آتش‌سوزی که از شامگاه پنج‌شنبه در منطقه‌ای نیمه‌خشک نزدیک رشته‌کوه «سیرا دِ لوس فیلابرس» در استان آلمریا آغاز شد، تاکنون دست‌کم ۱۲ قربانی گرفته است.

به گزارش ایرنا، مقام‌های اسپانیایی به طور پیشگیرانه یک‌هزار و ۴۴۸ نفر را از ۱۱ منطقه در معرض خطر تخلیه کردند. «آنتونیو سانز» رئیس خدمات اضطراری منطقه آندلس اعلام کرد وزش باد‌های ملایم و افزایش رطوبت هوا شرایط را تا حدی برای نیرو‌های امدادی مساعد کرده، اما وسعت آتش همچنان عملیات مهار را با دشواری روبه‌رو کرده است.

سانز افزود نیرو‌های آتش‌نشانی شب گذشته برای جلوگیری از گسترش شعله‌ها، عملیات آتش‌سوزی کنترل‌شده در اطراف محدوده حریق انجام دادند.

صد‌ها آتش‌نشان با پشتیبانی بالگرد‌ها و هواپیما‌های آب‌پاش همچنان در تلاش برای مهار یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر در جنوب اسپانیا هستند؛ حادثه‌ای که تاکنون دست‌کم ۱۲ کشته بر جای گذاشته و حدود ۶۶ کیلومتر مربع از جنگل‌ها و اراضی کشاورزی را در استان آلمریا طعمه حریق کرده است.

مقام‌های محلی اعلام کردند بیشتر قربانیان که گمان می‌رود اتباع خارجی باشند، پس از نادیده گرفتن دستور پناه گرفتن در محل جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس این گزارش، هفت نفر پس از ترک خودرو‌های خود و تلاش برای فرار پیاده از میان شعله‌های آتش جان باختند.