مرگ بازیکن آفریقای جنوبی بعد از بازگشت از جام جهانی

جوان آنلاین: جیدن آدامز، بازیکن باشگاه ماملودی سانداونز و تیم ملی آفریقای جنوبی، به‌طور ناگهانی درگذشت. تاکنون علت مرگ او اعلام نشده است. نمایندگان این بازیکن خبر درگذشتش را تأیید کرده‌اند و باشگاه نیز خواستار احترام به حریم خصوصی خانواده او شده است.

به گزارش ایسنا، آدامز که در جام جهانی ۲۰۲۶ در سه مسابقه برای تیم ملی آفریقای جنوبی به میدان رفته بود، پیش از درگذشت ناگهانی‌اش عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت. خبر فوت او موجی از اندوه را در جامعه فوتبال آفریقای جنوبی به همراه داشته است.

باشگاه سانداونز از ارائه هرگونه جزئیات درباره علت درگذشت این بازیکن خودداری کرده و از رسانه‌ها و هواداران خواسته است در این روز‌های دشوار، به حریم خصوصی خانواده او احترام بگذارند.

این در حالی است که بعضی از رسانه‌ها از خودکشی این بازیکن به خاطر رنج بردن از افسردگی حاد خبر داده‌اند.

آدامز یکی از بااستعدادترین بازیکنان جوان تیم ملی آفریقای جنوبی به شمار می‌رفت و با نمایش‌های خوب خود در مسابقات، تأثیر مثبتی بر جای گذاشته بود. اکنون جامعه فوتبال در انتظار انتشار بیانیه‌ای رسمی برای روشن شدن جزئیات بیشتر درباره این حادثه است.