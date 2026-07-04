جهاد اسلامی: رهبر شهید انقلاب، ستون اصلی حمایت از فلسطین بود

جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، ستون اصلی حمایت از مردم فلسطین و مدافع سرسخت حاکمیت امت برابر سناریو‌های سلطه‌جویانه بود.

جوان آنلاین: به نقل از العهد، در بیانیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره تشییع پیکر آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای آمده است، شهادت رهبر انقلاب، وحدت نبرد و سرنوشت در رویارویی با دشمن مشترک را منعکس می‌کند.

به گزارش ایرنا، جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد: آیت الله سید علی خامنه‌ای، ستون اساسی در حمایت از مردم فلسطین بود.

در ادامه بیانیه آمده است: رهبر شهید، مدافع سرسخت حاکمیت امت برابر سناریو‌های سلطه‌جویانه، رهبری خردمند و جامع‌الاطراف بود.

جنبش جهاد اسلامی اضافه کرد، تمام حمایت‌های نظامی، لجستیکی و سیاسی که طی دهه‌ها از نیرو‌های مقاومت فلسطین ارائه شده است، بر اساس تصمیم مستقیم رهبر شهید سید علی خامنه‌ای بود.

جنبش مذکور تأکید کرد حمایت مستمر از آرمان فلسطین، ستون اساسی و تنها راه اتحاد صفوف امت اسلامی و عربی است.

جهاد اسلامی افزود: ایران در اوج سلطه جهانی آمریکا، هیبت آن را در هم شکست و برای دفاع از حاکمیت ایرانی و آرمان‌های امت به پا خاست.

آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند از نخستین ساعات صبح امروز - شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ - در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.

مقامات بلندپایه و سران برخی کشور‌های جهان، اندیشمندان و علمای دینی دیروز جمعه (۱۲ تیر ماه) برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای در مصلی تهران حضور یافتند.

طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روز‌های شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکر‌ها در مصلای امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برنامه‌ریزی شده است.

در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا برگزار شود.