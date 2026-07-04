شیخ عیسی قاسم: راه امام راحل و رهبر شهید با قدرت ادامه خواهد یافت

جوان آنلاین: شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین با انتشار پیامی ضمن اشاره به مراسم باشکوه وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت اسلام، بر تداوم راه و مسیر ایشان توسط آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، آیت‌الله شیخ قاسم تصریح کرد که آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اکنون هدایت جمهوری اسلامی را بر عهده دارند و همان راه و هدفی را دنبال می‌کنند که امام خمینی (ره) و رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، برای آن تلاش کردند.

وی افزود: «رهبری امام خمینی (ره) و قائد شهید در‌های خیر را به روی جهانیان گشود و در‌های شر را مسدود کرد».

شیخ قاسم در توصیف قائد شهید اسلام خاطرنشان کرد: «امت، امروز فقیه بزرگ، انقلابی سلحشور، سیاستمدار خبره و رهبر حکیم و مخلصی را بدرقه می‌کند که در زمره بندگان صادق خدا بود».