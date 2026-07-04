برگزاری نشست کمیته برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در کربلا

جوان آنلاین: نشست کمیته مقدماتی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در ساختمان استانداری کربلای معلی برگزار و آخرین اقدامات مربوط به برگزاری مراسم تشییع و سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای مربوطه بررسی شد.

نشست کمیته مقدماتی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در ساختمان استانداری کربلای معلی و با حضور احسان العوادی رئیس کمیته عالی نظارت بر مراسم تشییع و رئیس دفتر نخست وزیر عراق، جاسم نصیف الخطابی استاندار کربلا، محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در عراق، عبدالرحیم ساداتی سرکنسول ایران در کربلای معلی و شماری از مسئولان و فرماندهان برگزار شد.

حاضران در این نشست، آخرین اقدامات مربوط به برگزاری مراسم تشییع، سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای مربوطه و کمیته‌های ویژه و تقسیم مسئولیت‌ها را که موجب انجام روان برنامه‌های سازمانی می‌شود را بررسی کردند.

در این نشست همچنین جنبه‌های لجستیکی، رسانه‌ای و اجرایی مراسم تشییع رهبر ایران به منظور فراهم شدن زمینه برگزاری منظم، روان و شایسته مراسم تشییع در استان کربلای معلی مورد بررسی قرار گرفت.