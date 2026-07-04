آخرین جزئیات مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در قم

معاون سیاسی‌ و امنیتی استاندار قم جزئیات زمان و مسیر مراسم تشییع رهبر شهید را اعلام کرد.

جوان آنلاین: مرتضی حیدری، معاون سیاسی‌ و امنیتی استاندار قم در قم با تشریح برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای آیین وداع با پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: این مراسم صبح سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه از ساعت ۵:۰۰ صبح با اقامه نماز بر پیکر مطهر ایشان در مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به مسیر در نظر گرفته‌ شده برای آیین تشییع افزود: پس از اقامه نماز، پیکر مطهر با همراهی گروه‌های مختلف مردم از مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تشییع خواهد شد تا تمام زائران و مشتاقان فرصت حضور و ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید را داشته باشند.

معاون سیاسی‌ و امنیتی استاندار قم عنوان کرد: هماهنگی‌های لازم برای آسان شدن حضور مردم و برگزاری باشکوه این مراسم انجام شده است.

بیش از ۱۲۰۰ موکب به زائران تشییع رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم خدمت‌رسانی خواهند کرد و زیرساخت‌های اسکان بیش از یک میلیون زائر نیز پیش‌بینی شده است.