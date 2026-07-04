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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۸
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عطوان: این تشییع نماد یک کشور پیروز است

عطوان: این تشییع نماد یک کشور پیروز است سردبیر روزنامه رأی‌الیوم مراسم تشییع پیکر رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی ایران را بیانگر پیروزی ایران و شکست آمریکا ارزیابی کرد.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم در گزارشی درباره ۱۰۰۰ روز از جنگ غزه و مراسم تشییع پیکر رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نوشت: ما در روزهای تاریخی به سر می‌بریم و با سه تحول مهم روبرو هستیم که مقدمه‌ای برای تغییر بزرگ در منطقه است. زمانی که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفت که منطقه در آستانه تغییرات بسیار بزرگی است حرف درستی زد.

وی افزوده است: ما با سه موضوع روبرو هستیم. موضوع اول گذشت ۱۰۰۰ روز از عملیات طوفان الاقصی یا پیروزی هفت اکتبر بزرگ است. مسئله دوم این است که ما اکنون در مراسم بزرگ پیروزی از طریق تشییع پیکر رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای هستیم. این بزرگترین تشییع در زمان کنونی است. موضوع سوم انفجار بزرگی است که در دمشق رخ داد. چه کسی پشت این انفجار است و چرا در این زمان رخ داده است.

اسرائیل در وضعیت فروپاشی است

او نوشته است: اسرائیل و آمریکا در جنگ هفت اکتبر نتوانستند به هیچ دستاوردی دست یابند. آنها ۹۰ درصد غزه را از بین بردند و ۷۳ هزار فلسطینی را به شهادت رساندند. دستاوردی که با عملیات طوفان الاقصی محقق شد بی سابقه است و تمام منطقه و جهان را تغییر داد. در این جنگ اسرائیل شکست خورد. جوانان فلسطینی توانستند وارد اراضی اشغالی شوند و شهرک‌ها را تصرف کنند و بعد با اسرا برگردند بدون اینکه اسرائیل یک نفر از آنها را به شهادت برساند این دستاورد بزرگی است. اسرائیل در وضعیت فروپاشی است. کل یهودیان جهان اکنون بهای این نسل کشی اسرائیل را می‌پردازند. حماس و سلاح حماس موجود است. مثل حزب الله که قدرت خود را بازیافت و با موشک‌ها و پهپادهای خود بازگشت، حماس و مقاومت نیز بازمی‌گردد. پیروزی که نتانیاهو از آن حرف می‌زد اکنون کجاست؟

این تشییع یک کشور شکست خورده نیست بلکه تشییع یک کشور پیروز است

عطوان در باره مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران گفت: این بزرگترین تشییع چه بسا در خاورمیانه و کل جهان است. یک هفته کامل و تشییع در چندین شهر و در نجف اشرف، کربلا و در قم و تهران و مشهد. این تشییع یک کشور شکست خورده نیست بلکه تشییع یک کشور پیروز است. این مراسم پیروزی بزرگی است که ایران محقق کرد. این نشان می‌دهد ایران یک کشور بزرگ منطقه‌ای است و در جنگ پیروز شد و پایدار ماند و اسرائیلی‌ها را شکنجه کرد. آیا اسرائیلی‌ها جرأت دارند در این مراسم کسی را ترور کنند اگر چنین کاری کنند از روی زمین محو می‌شوند. این زمانی نیست که اسرائیل بتواند زورگویی کند و ترور کند و به اطلاعات و امنیت نفوذ کند. مسلمانان و اعراب دوستدار رهبر شهید سید علی خامنه‌ای هستند. او ایران قوی را بنا نهاد که اکنون پیروز است. نمایندگانی از ۱۰۰ کشور در مراسم تشییع او شرکت می‌کنند. در چه کشوری چنین اتفاقی افتاده است. این ایران جدید است. ایرانی که به نام امت اسلامی و اسلام می‌جنگد. اسرائیل به دلیل موشک‌های اعراب شکست نخورد بلکه به دلیل موشک‌های ایران شکست خورد.

انفجار دمشق پیامی از اسرائیل به جولانی بود

وی درباره انفجار اخیر دمشق نیز گفت: سه احتمال درباره این انفجار وجود دارد. زمان این انفجار مهم است. احتمال اول این است که ممکن است اسرائیل پشت این انفجار باشد چراکه به دنبال برهم زدن ثبات سوریه و کل امت اسلامی است. احتمال دوم این است داعش پشت این حمله باشد چراکه اختلافاتی بین دولت ابومحمد الجولانی و گروه‌های دیگر در سوریه وجود دارد. احتمال سوم این است که ممکن است اعضای نظام سابق این اقدام را انجام داده اند. اما احتمال اصلی این است که مسئول این انفجار اسرائیل باشد که می‌خواهد پیامی به دولت الجولانی بدهد و بگوید ما بودیم که شما را وارد دمشق کردیم و بر تخت نشاندیم و باید با ما اسرائیلی‌ها باشید و با ارتش لبنان علیه حزب الله وارد عمل شوید. شما ما را تحقیر کردید و این اولین پیام است و اگر با ما مخالفت کنید این پایان شما است. آنچه تاییدی بر این مسئله است درگیری‌های السویدا است.

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، رهبر شهید انقلاب ، انقلاب
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