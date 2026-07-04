رسانه‌های روسیه در گزارش‌های مختلفی به بازتاب وداع باشکوه با آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی در قالب آیین‌های رسمی و دیپلماتیک و نیز مراسم‌های مردمی پرداختند.

جوان آنلاین: خبرگزاری اسپوتنیک این عنوان را برای گزارش خود برگزید: «وداع باشکوه: ایران یک رهبر را از دست می‌دهد اما یک حامی و محافظ به دست می‌آورد.»

این رسانه روس نوشت: آیت‌الله سید علی خامنه‌ای نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان به عنوان یک قهرمان واقعی شجاع و نمادی از مقاومت برابر شر جهانی در روابط بین کشورها، تمدن‌ها و ادیان ثبت خواهد شد.

در این گزارش آمده است: آیین وداع با رهبر جمهوری اسلامی ایران که نهم اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز تجاوز آمریکا و اسرائیل ترور شد، در ایران آغاز شده است.

اسپوتنیک در ادامه نوشت: وداع با رهبر ایران نه تنها یکی از پرجمعیت‌ترین رویدادهای تشییع پیکر قهرمانان در تاریخ بشر خواهد بود بلکه نمایشی از ایمان و اراده یک ملت باستانی نیز قلمداد می‌شود.

سخن از رکورد جهانی حضور

روزنامه کامرسانت نیز در گزارشی نوشت: آیین وداع با آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در پنج شهر و دو کشور آغاز شده است و تقریباً یک هفته طول خواهد کشید.

این روزنامه چاپ مسکو افزود: مقامات ایرانی تخمین می‌زنند که تا ۲۰ میلیون نفر در این مراسم شرکت خواهند کرد که می‌تواند رکوردی نه تنها برای ایران بلکه برای تاریخ جهان باشد.

این رسانه روس با اشاره به سفر دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه و هیأت روسی شامل وزیر انرژی و معاون وزیر امور خارجه این کشور به تهران برای شرکت در آیین وداع با آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مراسم تشییع پیکر رهبر ایران از نظر گستره جغرافیایی مهمانان بلندپایه و تعداد شرکت‌کنندگان بی‌سابقه باشد همچنانکه به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مقامات بیش از ۱۰۰ کشور در این مراسم شرکت کردند.

آیت‌الله خامنه‌ای برای ما مثل یک پدر بود

گزارشگر شبکه تلویزیونی میر ۲۴ نیز در گزارشی از تهران به گفت‌وگوی خود با برخی شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از ایرانیان به من گفت که آیت‌الله خامنه‌ای برای ما مانند یک پدر بود و فقدان او یک فاجعه بزرگ است و پیدا کردن کلمات برای توصیفش برایم دشوار است.

وی افزود: آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید ایران در فضایی از حزن و اندوه در مصلی تهران به عنوان بزرگترین مکان گردهمایی مذهبی این کشور در حال برگزاری است و میلیون‌ها نفر از شهروندان برای وداع با رهبر شهیدشان در این مکان حضور یافته‌اند.

گزارشگر شبکه تلویزیونی میر ۲۴ ادامه داد: خیابان‌های تهران با پرچم‌های ملی مزین شده است و شهروندان لباس عزا به تن کرده‌اند و حتی گرمای ۴۰ درجه‌ای هوا در تهران نیز مانع از حضور شهروندان در آیین وداع با رهبرشان نشده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ اهمیت این تشییع پیکر رهبر شهید ایران فراتر از یک آیین مذهبی است. همانطور که کارشناسان خاطرنشان کردند این مراسم نمایشی قدرتمند از وحدت مردم ایران در مواجهه با تهدیدات خارجی قلمداد می‌شود.

وداع در امتداد شهرهای مهم شیعه

خبرگزاری روسی اینترفکس نیز با انتشار خبری درباره آغاز آیین‌های وداع مردمی با آیت‌الله سید علی خامنه‌ای نوشت: هزاران نفر با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و پرچم‌های ایران در مصلی تهران گردهم آمده‌اند و شعارهایی در زمینه لزوم انتقام‌جویی از عاملان شهادت رهبر خود سر دادند.

این رسانه روس افزود: آیین وداع دیروز در تهران با حضور مقامات ایرانی و نمایندگان بیش از صد هیأت خارجی از جمله روسیه آغاز شد ریاست هیأت روسی را دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت بر عهده داشت.

اینترفکس یادآور شد:‌ روز دوشنبه مراسم تشییع در پایتخت ایران انجام خواهد شد. پیکر رهبر (شهید) ایران روز سه‌شنبه به شهر مقدس قم در ایران خواهد رفت و روز چهارشنبه به شهرهای نجف و کربلا در عراق که بالاترین مکان‌های مذهبی در جهان شیعه هستند، ادامه خواهد یافت. در نهایت پیکر آیت‌الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در حرم امام رضا (ع) در شهر مقدس مشهد به خاک سپرده خواهد شد.

بنای یادبودی که به افتخار رهبر فقید در ایران نصب شد

روزنامه راسیسکایا گازیه‌تا چاپ مسکو نیز در گزارشی با عنوان «چگونه نخستین روز مراسم وداع با رهبر ایران، علی خامنه‌ای، سپری شد»، ‌ نوشت: در این روز مقامات خارجی به مدت چند ساعت در مصلی تهران به رهبر شهید ایران ادای احترام و با وی وداع کردند پس از آن این مجموعه برای میزبانی میلیون‌ها نفر از شهروندان ایران آماده شد.

این روزنامه روس‌زبان در ادامه نوشت: به افتخار رهبر فقید، بنای یادبودی به شکل مشت برافراشته در مرکز شهر تهران نصب شد.

به نوشته این رسانه روس، مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه با حضور در این آیین از طرف رهبری و مردم روسیه «شهادت» رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.

مدودف در سفر به تهران خاطرنشان کرد که غم و اندوه ناشی از شهادت آیت‌الله خامنه‌ای مردم ایران را که برابر فشارهای آمریکا و سایر کشورها مقاومت کردند، متحد کرد.

نمایش وحدت ایران در تشییع پیکر رهبر شهید

خبرنگار خبرگزاری «ایزوستیا» نیز از تهران گزارش داد: ایران با مردی که مسیر حرکت جمهوری اسلامی را به مدت بیش از ۳۰ سال تعریف کرد، وداع می‌کند.

این فعال رسانه روس افزود: مراسم تشییع پیکر آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان بزرگترین مراسم وداع در تاریخ این کشور معرفی شده است و میلیون‌ها نفر برای ادای احترام به رهبر معظم انقلاب به تهران سفر می‌کنند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که بیش از ۲۰ میلیون نفر از سراسر جهان در آیین‌های وداع و تشییع پیکر رهبر عالی ایران شرکت کنند.

این رسانه روس در ادامه نوشت: هیأت‌هایی از روسیه، پاکستان، عراق و قطر - در مجموع بیش از ۱۰۰ کشور - برای وداع با آیت‌الله خامنه‌ای به تهران آمدند.

ایزوستیا در ادامه با اشاره به گزارش رسانه‌های غربی از آیین وداع مردم ایران با رهبر خود نوشت: این آیین بیانگر وحدت مردم ایران و نمایش قدرت‌تزلزل‌ناپذیر این کشور در گذر از جنگی است که برای موجودیت کشور حیاتی بود و از آن به سلامت عبور کرد.

به نوشته این رسانه روس، بیش از ۹۰۰ روزنامه‌نگار مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران را پوشش می‌دهند و فرصتی برای بازدید از آثار آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل مانند کاخ تاریخی گلستان نیز برای آنها فراهم شده است.

مردی که ایران را بزرگ کرد

روزنامه تزارگاد چاپ روسیه نیز در گزارشی با عنوان «وداع با خامنه‌ای، مردی که ایران را بزرگ کرد» نوشت:‌ تیتر امروز رسانه‌های جهانی، مراسم عزاداری چند روزه است که در ایران برای وداع با رهبر معظم «علی خامنه‌ای» آغاز شد.

این رسانه روس نوشت: اکنون چند ماه پس از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، ‌ تهران در حال وداع با رهبر معنوی خود است و رسانه‌های بین‌المللی این رویداد را نوعی همه‌پرسی در مورد حمایت از جمهوری اسلامی می‌نامند.

تحلیلگر این رسانه روس خاطرنشان کرد:‌ (آیت‌الله) خامنه‌ای مردی است که ایران را بزرگ کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: خبرگزاری‌های غربی نیز به جزئیات آیین وداع با رهبر عالی ایران توجه دارند، همچنانکه خبرگزاری رویترز نوشت که چنین مشارکت بزرگی با هدف نشان دادن این است که کشور پس از تحمل یک تجاوز نظامی بزرگ، همچنان مقاومت داخلی خود را حفظ کرده است.

دیگر رسانه‌های روسیه همچون شبکه‌های تلویزیونی دولتی این کشور، خبرگزاری‌های تاس و ریانووستی و سایر خبرگزاری‌ها و مطبوعات روسیه نیز در گزارش‌هایی به بازتاب آیین‌های وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخته‌اند.