همزمان با بزرگترین وداع تاریخ و بدرقه آقای شهید ایران، نخست وزیر پاکستان با تاکید بر ایستادگی کشورش در کنار مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، گفت: درایت و اندیشه های عمیق شهید آیت‌الله خامنه‌ای برای نسل‌های آینده به یادگار می ماند.

جوان آنلاین: همزمان با برگزاری بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی ملت ایران، «شهباز شریف» امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را از طرف دولت و مردم پاکستان به دولت و ملت برادر ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، شهید آیت الله سید علی خامنه ای ابراز داشتم.

وی تاکید کرد: درایت، رهبری و تأثیر عمیق اندیشه رهبر فقید بر ایران و منطقه برای نسل ها به یادگار خواهد ماند.

نخست وزیر پاکستان افزود: برای ابراز همبستگی خود با ملت ایران، هیاتی بلندپایه شامل معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، فرمانده کل ارتش، نمایندگان ارشد پارلمان از جمله بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان، روسای مجالس ملی و سنا و همچنین وزرای ارشد و مقامات دولتی مرا همراهی کردند.

شهباز شریف تاکید کرد: پاکستان به عنوان یک همسایه برادر، در این دوران غم و اندوه در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده است.

به گزارش ایرنا، آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند از نخستین ساعات صبح امروز - شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ - در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.

مقامات بلندپایه و سران برخی کشورهای جهان، اندیشمندان و علمای دینی دیروز جمعه (۱۲ تیر ماه) برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای در مصلی تهران حضور یافتند.

طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌ الله العظمی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلای امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا(ع) برنامه‌ریزی شده است.

در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.