کد خبر: 1366945
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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۳
سیاست » اخبار کلی

زاکانی: آمریکا در برابر ملت ایران شکست خورد

زاکانی: آمریکا در برابر ملت ایران شکست خورد شهردار تهران با تأکید بر اینکه هیبت ابرقدرتی آمریکا در برابر ملت ایران فرو ریخته است، گفت: ایران پس از دو جنگ سنگین، پیروزمندانه از میدان خارج شده است.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران، امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵- در جمع اندیشمندان بین‌المللی و مسلمان حاضر در مراسم بدرقه پیکر رهبر انقلاب، به تبیین شکست‌های مکرر آمریکا در برابر ملت ایران پرداخت و تأکید کرد: امروز پس از دو جنگ سنگین مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیروزمندانه از میدان خارج شده‌ایم.

زاکانی با اشاره به ۴۷ سال دشمنی مستمر ایالات متحده علیه ایران گفت: آمریکا هرگز علاقه‌ای به آزادی و استقلال ملت ایران نداشت و همواره نگران بود که ایران بتواند بر پایه یک حرکت مستقل، بر داشته‌های خود تکیه کند و الگویی از آبادی و پیشرفت را فراروی جامعه بشری قرار دهد.

وی افزود: در دهه شصت هنگامی که دست‌نشانده‌اش صدام از پس ملت ایران برنیامد، خود مستقیماً وارد میدان شد و هواپیمای مسافربری ایران را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد و نابود کرد. در تمام این سال‌ها نیز کوشید با ترور و خون‌ریزی راه خود را پیش ببرد که تنها یک قلم آن، ترور ۱۷ هزار نفر از مردم و مسئولان کشور بود.

زاکانی سپس به تحولات یک سال اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته در خردادماه، آمریکا به بهانه‌ای واهی جنایتی جدید را کلید زد و حمله‌ای مستقیم به ایران را آغاز کرد. تصور می‌کرد به سرعت به اهدافش می‌رسد، اما نتوانست و خود درخواست آتش‌بس داد. در اسفندماه نیز بار دیگر جنایت بزرگی را آغاز کرد و باز هم شکست خورد.

شهردار تهران با بیان اینکه هیبت ابرقدرتی آمریکا در تقابل با ملت ایران فرو ریخته است، تصریح کرد: امروز آمریکا در سیر نزول قرار دارد. در این نبرد، ما نیز هزینه‌های فراوانی داده‌ایم؛ از شهادت رهبر حکیم و مظلوم انقلاب گرفته تا شهادت کودکان معصوم میناب و دیگر هموطنان‌مان. اما دشمن در هیچ‌یک از اهداف خود علیه ملت ایران موفق نشده و پس از این نیز موفق نخواهد شد.

وی شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید راهبردی را از دستاوردهای این مبارزه دانست و خاطرنشان کرد: برخلاف خواست دشمن، شاهد پیوستگی و یکپارچگی جبهه مقاومت هستیم. همین دیروز حصر هوایی یمن پس از ۱۵ سال شکسته شد و ظرفیت‌های بی‌نظیری همچون امکان بسته شدن تنگه هرمز برای ایران فراهم آمد.

زاکانی با تأکید بر آمادگی کشور برای هرگونه تعرض احتمالی دشمن گفت: امروز بعد از دو جنگ سنگین، هم در برابر آمریکا و هم در برابر اسرائیل، پیروزمندانه از جنگ بیرون آمده‌ایم و چنانچه بار دیگر دشمنان دست به تعدی بزنند، آماده‌ایم ضربه محکم‌تری به آن‌ها وارد کنیم.

وی حضور اندیشمندان بین‌المللی و مسلمان در تهران را فرصتی مغتنم برای ترسیم افقی نو ارزیابی کرد و خطاب به آنان گفت: «حضور شما در این شرایط و پس از شکست آمریکا، فرصتی است تا تصویر جدیدی از منطقه و جهان خلق کنید. امروز اگرچه در سوگ غم بزرگی به نام شهادت رهبر انقلاب نشسته‌ایم، اما امید ما از هر روزی بیشتر است.

شهردار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با همت والای اندیشمندان حاضر، تلاش‌ها برای گسترش عدالت، برادری و دوری از جنگ و خون‌ریزی در جهان شود و دولت‌ها و ملت‌ها در مسیر آبادانی، پیشرفت و تحقق عدالت گام بردارند.

وی تأکید کرد: افق‌های روشن، امید امروز پیش روی ما است و همت جمعی شما می‌تواند تحقق این چشم‌انداز را ممکن سازد.

برچسب ها: زاکانی ، شهرداری تهران ، رهبر شهید انقلاب
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