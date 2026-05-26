جوان آنلاین: حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت با استفاده از دو پهپاد هجومی، دو تانک «مرکاوا» ارتش اسرائیل را در شهرک «رشاف» واقع در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

به گزارش تسنیم، همچنین رزمندگان حزب‌الله با استفاده از یک پهپاد هجومی، سکوی سامانه «گنبد آهنین» ارتش رژیم صهیونیستی را در پادگان «برانیت» واقع در منطقه الجلیل هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان همچنین محل استقرا خودرو‌های زرهی و تجمع نظامیان صهیونیست را در مرکز نظامی برانیت هدف حمله پهپادی خود قرار داد. همچنین ژنراتور برق پادگان برانیت نیز هدف حمله پهپادی مقاومت لبنان قرار گرفت.