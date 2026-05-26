ریابکوف: خطر رویارویی مستقیم ناتو و روسیه در حال افزایش است

معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره قصد آمریکا برای گسترش زرادخانه هسته‌ای هشدار داد و گفت خطر رویارویی مستقیم بین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و مسکو در حال افزایش است.

جوان آنلاین: سرگئی ریابکوف اعلام کرد: سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به همتای آمریکایی خود مارکو روبیو اطلاع داده است که تخلیه سفارت آمریکا در کی‌یف ضروری است. کرملین امیدوار است واکنش آمریکا به تصمیم مسکو درباره حملات به کی‌یف، مسئولانه باشد.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه تاکنون توافقی درباره سفر نمایندگان آمریکایی به روسیه حاصل نشده است، افزود: مسکو و واشنگتن از ابتدای سال جاری چندین تماس برای عادی‌سازی روابط دوجانبه انجام داده‌اند. روسیه و آمریکا در موضوع عادی‌سازی روابط دیپلماتیک پیشرفت اندکی داشته‌اند، اما این روند بسیار کند است.

این مقام روس با اشاره به اینکه کارشناسان کشور‌های «پنج‌گانه هسته‌ای» چند هفته پیش نشستی در مراکش برگزار کرده‌اند، گفت: روسیه از آمریکا می‌خواهد میزان مسئولیت خود در قبال اجرای توافقات حاصل‌شده در آلاسکا را درک کند.

ریابکوف با بیان اینکه کشور‌های ناتو در تلاشند تا ریسک رویارویی با مسکو را افزایش دهند، افزود: خطر رویارویی مستقیم بین ناتو و روسیه در حال افزایش است.

وی گفت: روسیه قصد ایالات متحده برای گسترش زرادخانه هسته‌ای خود فراتر از حداکثر محدودیت‌های مندرج در پیمان کاهش تسلیحات راهبردی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

به گزارش ایرنا، روابط روسیه و غرب با شروع جنگ اوکراین به تیرگی گرایید. باوجود تلاش دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بهبود روابط مسکو و غرب، تداوم جنگ اوکراین مانع از بهبود روابط شده است.