جوان آنلاین: ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء در بیانیه خود به مناسبت روز قدس تأکید کردند: تا قدس در اشغال صهیونیستهای غاصب است و آمریکا و هم پیمانانش آنها را حمایت میکنند، جهان ناامن میماند.
به گزارش تسنیم، در این بیانیه آمده: «آزادی قدس شریف به عنوان قبله اول مسلمانان از دست ناپاک رژیم سفاک صهیونیستی، امنیت پایدار جهان اسلام را به دنبال خواهد داشت.»
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء همچنین خواستار «اتحاد و همبستگی مسلمانان» به عنوان اصلیترین و راهبردیترین راه آزادی قدس شدهاند.
در این بیانیه از مردم ایران، مسلمانان و آزادی خواهان جهان خواسته شده در راهپیمایی روز قدس، «علیه رژیم اشغالگر قدس شریف و صهیونیسم جهانی به رهبری آمریکا» شرکت کنند.
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء تأکید کردهاند که نیروهای مسلح ایران به رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، دشمن را پشیمان خواهند کرد.