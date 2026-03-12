کد خبر: 1348614
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰
سیاست » اخبار کلی

ستاد کل نیرو‌های مسلح: همه در مراسم روز قدس حضور پرشور داشته باشند

ستاد کل نیرو‌های مسلح: همه در مراسم روز قدس حضور پرشور داشته باشند ستاد کل نیرو‌های مسلح از مردم دعوت کرد در آیین راهپیمایی روز قدس حضور یابند.

جوان آنلاین: ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء در بیانیه خود به مناسبت روز قدس تأکید کردند: تا قدس در اشغال صهیونیست‌های غاصب است و آمریکا و هم پیمانانش آنها را حمایت می‌کنند، جهان ناامن می‌ماند.

به گزارش تسنیم، در این بیانیه آمده: «آزادی قدس شریف به عنوان قبله اول مسلمانان از دست ناپاک رژیم سفاک صهیونیستی، امنیت پایدار جهان اسلام را به دنبال خواهد داشت.»

ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء همچنین خواستار «اتحاد و همبستگی مسلمانان» به عنوان اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین راه آزادی قدس شده‌اند. 

در این بیانیه از مردم ایران، مسلمانان و آزادی خواهان جهان خواسته شده در راهپیمایی روز قدس، «علیه رژیم اشغالگر قدس شریف و صهیونیسم جهانی به رهبری آمریکا» شرکت کنند.

ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء تأکید کرده‌اند که نیرو‌های مسلح ایران به رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، دشمن را پشیمان خواهند کرد.

