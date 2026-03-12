پیام تسلیت رییس سازمان نظام پزشکی برای شهادت کادر درمان

جوان آنلاین: پیام تسلیت رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پی شهادت جمعی از کادر سلامت در جنگ رمضان به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و صدیقین

در حالی که بر اساس قوانین و مقررات بین المللی مراکز درمانی و کادر سلامت و امداد و نجات در تمامی شرایط جنگی دارای مصونیت هستند ولی حملات رذیلانه و متعدد دشمنان سفاک به بیش از بیست بیمارستان و مرکز درمانی و اورژانس، تاکنون موجب شهادت مظلومانه جمعی از اعضای سازمان نظام پزشکی و کادر سلامت کشور شده است.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت ۱۳ تن از همکاران عزیزمان به خانواده‌های معزز آنان، اعضای شریف حوزه سلامت کشور و ملت رشید ایران، با آنان پیمان میبندیم که کما فی السابق همدوش سایر مدافعان سرافراز میهن، شجاعانه و غیرتمندانه با تمام تعهد و تخصص در میدان خدمت به مردم و مجروحان بمانیم.

یاد و نام این شهدا جاودان و راه سرخشان پر رهرو باد:

شهید دکتر علی آریا، دستیار سال سوم ارتوپدی بیمارستان سینا تهران

شهید دکتر محمدرضا عباسی، شهرستان مهران

شهیدان دکتر محمد مهرابی و

دکتر عبداله اصل علوان

از شهدای مظلوم ارتش در ناو دنا

شهیده دکتر مائده دهاقین

دکترای داروسازی، تهران

شهدای اورژانس:

شهید علی عبدالهی، تهران

شهید هوشنگ ترک علیا، شیراز

شهید سجاد چرخنده، شیراز

پرستاران شهید:

شهیده عاطفه بهرامی، خمین

شهیده راضیه عابدی، خمینی شهر اصفهان

شهید رامین جعفری، تهران

شهیده رباب دهدشتی از کارشناسان رادیولوژی، لامرد

️شهید حسن محمدی از نیرو‌های مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز.

دکتر محمد رییس زاده

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور

۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴