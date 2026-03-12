حنظله رئیس بخش ایران در مؤسسات امنیتی رژیم صهیونیستی را هک کرد

جوان آنلاین: گروه هکری حنظله در اقدامی جدید با انتشار پنجاه هزار ایمیل از رئیس بخش ایران در مؤسسات امنیتی رژیم صهیونیستی از هک شدن او خبر داد.
به گزارش تسنیم، حنظله در بیانیه خود نوشت:
آقای راز زیمت.
آیا هنوز فکر میکنید میتوانید درباره ایران اظهار نظر کنید؟ امروز به سختی یاد گرفتید که وقتی با آتش بازی میکنید، میسوزید.
کسی که بهاصطلاح رئیس بخش ایران در مؤسسات امنیتی رژیم اسرائیل بود، اکنون به شکار تبدیل شده است. ما فقط به صندوق ایمیل شما دسترسی پیدا نکردیم، بلکه تمام دنیای شما را باز کردیم. بیش از ۵۰ هزار ایمیل محرمانه اکنون در اختیار ماست و باور کنید ارزش این دادهها از طلا بیشتر است. اسراری که فکر میکردید امن هستند اکنون در برابر همه آشکار شدهاند.
بیایید درباره جزئیات صحبت کنیم، راز. اکنون مدرکی در اختیار داریم که نشان میدهد شما هر ماه بودجهای ۳۰۰ هزار دلاری دریافت میکردید که مستقیماً از موساد تأمین میشد و تمام فعالیتهای شما را تأمین مالی میکرد. ما طرحهای شما برای پروژه شکاف انداختن و بیثبات کردن ایران از درون را کشف کردهایم. پروندههای مربوط به عملیات رضا پهلوی، هر طرح راهبردی و هر نقطه تماس اکنون در اختیار ماست.
تمام تلاشهای پنهانی شما برای شناسایی و نقشهبرداری از محرمانهترین سایتهای ایران نیز به دست ما رسیده است؛ هر مکان، هر گزارش و نام هر عامل اکنون در اختیار ماست.
حتی مکاتبات خصوصی شما با افسران ارشد امنیتی، همان کسانی که تصور میکردید دستنیافتنی هستند، اکنون برای بررسی در دسترس است؛ و ماجرا به اینجا ختم نمیشود. همه همکاران ایرانی شما نیز شناسایی شدهاند. ما نامها، ارتباطات و نقشهای آنها را در اختیار داریم. از همین لحظه آنها بازداشت شده و تحت بازجویی دقیق قرار دارند. شبکهای که طی سالها ساخته بودید، در یک شب فروپاشید.
امنیتی که شما و همکارانتان به آن تکیه داشتید اکنون چیزی جز یک توهم تلخ نیست؛ یک شوخی که همه میتوانند آن را ببینند.
از این لحظه به بعد، نه فقط شما بلکه هر کسی که بخواهد درباره ایران بیپروا سخن بگوید، دوباره فکر خواهد کرد. دوران عملیاتهای مخفی شما به پایان رسیده است.
به یاد داشته باشید: اطلاعات قدرت واقعی است، و اکنون تمام کارتهایی که در اختیار داشتید در دست ماست.