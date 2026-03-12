کد خبر: 1348596
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حنظله رئیس بخش ایران در مؤسسات امنیتی رژیم صهیونیستی را هک کرد

حنظله رئیس بخش ایران در مؤسسات امنیتی رژیم صهیونیستی را هک کرد گروه حنظله با انتشار پنجاه هزار ایمیل از هک کردن رئیس بخش ایران در مؤسسات امنیتی رژیم صهیونیستی خبر داد.

جوان آنلاین: گروه هکری حنظله در اقدامی جدید با انتشار پنجاه هزار ایمیل از رئیس بخش ایران در مؤسسات امنیتی رژیم صهیونیستی از هک شدن او خبر داد.

به گزارش تسنیم، حنظله در بیانیه خود نوشت:

آقای راز زیمت.
آیا هنوز فکر می‌کنید می‌توانید درباره ایران اظهار نظر کنید؟ امروز به سختی یاد گرفتید که وقتی با آتش بازی می‌کنید، می‌سوزید.

کسی که به‌اصطلاح رئیس بخش ایران در مؤسسات امنیتی رژیم اسرائیل بود، اکنون به شکار تبدیل شده است. ما فقط به صندوق ایمیل شما دسترسی پیدا نکردیم، بلکه تمام دنیای شما را باز کردیم. بیش از ۵۰ هزار ایمیل محرمانه اکنون در اختیار ماست و باور کنید ارزش این داده‌ها از طلا بیشتر است. اسراری که فکر می‌کردید امن هستند اکنون در برابر همه آشکار شده‌اند.

بیایید درباره جزئیات صحبت کنیم، راز. اکنون مدرکی در اختیار داریم که نشان می‌دهد شما هر ماه بودجه‌ای ۳۰۰ هزار دلاری دریافت می‌کردید که مستقیماً از موساد تأمین می‌شد و تمام فعالیت‌های شما را تأمین مالی می‌کرد. ما طرح‌های شما برای پروژه شکاف انداختن و بی‌ثبات کردن ایران از درون را کشف کرده‌ایم. پرونده‌های مربوط به عملیات رضا پهلوی، هر طرح راهبردی و هر نقطه تماس اکنون در اختیار ماست. 

تمام تلاش‌های پنهانی شما برای شناسایی و نقشه‌برداری از محرمانه‌ترین سایت‌های ایران نیز به دست ما رسیده است؛ هر مکان، هر گزارش و نام هر عامل اکنون در اختیار ماست.

 حتی مکاتبات خصوصی شما با افسران ارشد امنیتی، همان کسانی که تصور می‌کردید دست‌نیافتنی هستند، اکنون برای بررسی در دسترس است؛ و ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. همه همکاران ایرانی شما نیز شناسایی شده‌اند. ما نام‌ها، ارتباطات و نقش‌های آنها را در اختیار داریم. از همین لحظه آنها بازداشت شده و تحت بازجویی دقیق قرار دارند. شبکه‌ای که طی سال‌ها ساخته بودید، در یک شب فروپاشید.

امنیتی که شما و همکارانتان به آن تکیه داشتید اکنون چیزی جز یک توهم تلخ نیست؛ یک شوخی که همه می‌توانند آن را ببینند.

از این لحظه به بعد، نه فقط شما بلکه هر کسی که بخواهد درباره ایران بی‌پروا سخن بگوید، دوباره فکر خواهد کرد. دوران عملیات‌های مخفی شما به پایان رسیده است.

به یاد داشته باشید: اطلاعات قدرت واقعی است، و اکنون تمام کارت‌هایی که در اختیار داشتید در دست ماست.

برچسب ها: حنظله ، ایران ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرار ترامپ و امریکایی‌ها از جنگ امریکا!

ترامپ خودش را لو داد!

۸ چالش امریکا برای تداوم جنگ

آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد

آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی

پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی قرار گرفت 

آبشارانتقام

اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران

کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است

نبرد روایت‌ها در فضای خبر 

رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲

امید هست و تمام نمی‌شود

ملتی که با خدمت و همبستگی ایستاده است 

تجاوز و تعدی به مقامات و خاک ایران؛ کوس اضمحلال نظام حقوق بین الملل

پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان

دست برتر هم در منطقه هم در خیابان

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱

حکمرانی هماهنگ، حلقه اتصال سیاست‌های ملی و توانمندی‌های منطقه‌ای است

شلیک به دنا انتقام از نماد توانمندی ایرانی

بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب

با راهبری فرهیخته، در تداوم طریق

کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمی‌خواهیم

حمله موشکی نیروی زمینی سپاه به پایگاه آمریکایی حریر

رستاخیز ایران

یک وجب از خاک ایران؟ چه محال خنده‌داری!

ایران یکپارچه علیه خام‌اندیشی دشمن

زاکانی: تهران خط مقدم نبرد با استکبار است 

موج جدید حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

ایران زنگار فریب آتش بس را می‌زداید

اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

«استقامت» میدان عمل ماست

تشییع مدافعان وطن با شعار «ایران می‌ماند»

جنگی که پایانش را ایران ترسیم می‌کند

خیابان با ما میدان با نیرو‌های مسلح

هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان

فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ

چتر امنیتی امریکا دیگر سایه نمی‌دهد

حالا می‌توانیم هر نقطه‌ای که می‌خواهیم را بزنیم

انتقام حمله به زیرساخت‌های ملی را می‌گیریم

رئیس قوه قضائیه: اژه‌ای: با اخلالگران بازار قاطعانه برخورد می‌کنیم

شناسایی پیکر‌های مطهر شهدای ناو دنا / پیکر شهدا به زودی به کشور منتقل می‌شود

هدف دشمن ایران و ایرانی است و به زندگی شلیک می‌کند

روایت رسانه های اسرائیلی از شلیک موشک های خوشه ای ایران

موج ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های نقطه زن و سر جنگی‌های بالای یک تن اجرا شد

لاریجانی: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد/ هدف اصلی دشمن تجزیه ایران بود، اما شکست خورد

شناسایی و دستگیری ۳۰ جاسوس و مزدور مرتبط با دشمن توسط وزارت اطلاعات

بحران در حمل بار هوایی جهان، به خاطر جنگ در خاورمیانه

رهبر منتخب خبرگان امید مردم و یاس دشمنان

پیشنهاد سردبیر
راه وصول ملت به عظمت و شکوه هموار است
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
اینفوگرافی | کشتار برای نفت!
رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
جزوه انتخاب ولی‌فقیه از منظر رهبر شهید انقلاب/ نظام اسلامی توقف ندارد
ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی را فعال کنید
نامه مریلا زارعی/ آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
امید هست و تمام نمی‌شود
نشانه‌های شکست دشمن
تجربه تاریخی اپوزیسیون و جنگ داخلی در هفت کشور منطقه
آخرین اخبار