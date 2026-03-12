کد خبر: 1348595
نگرانی جهان از بحران جدید غذایی پس از تجاز آمریکا به ایران

نگرانی جهان از بحران جدید غذایی پس از تجاز آمریکا به ایران یک رسانه آلمانی پس از پاسخ تهران به تجاوز آمریکا و رژیم‌صهینونیستی به ایران که منجر به اختلالات مسیر‌های دریایی شده است، از نگرانی جهان نسبت به افزایش بهای کود‌های کشاورزی خبر داد و نوشت: زنگ خطر را برای امنیت غذایی به صدا درآورده است.

جوان آنلاین: دویچه‌وله در گزارشی جدید نسبت به پیامد‌های تجاوز آمریکا و رژیم‌صهیونیستی می‌نویسد که جهان درحالی که تمام تمرکز خود را بر نفتکش‌های سرگردان در تنگه هرمز متمرکز کرده است، کمتر به محموله‌های آسیب‌پذیرتر مانند کود شیمیایی می‌پردازند؛ موادی که با مسدود شدن مسیر‌های حمل‌ونقل دریایی، بهایش بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و زنگ خطر امنیت غذایی به صدا درآورده است.

به گزارش ایرنا، این رسانه آلمانی با اشاره به اینکه کشور‌های عربی حوزه خلیج‌فارس ۲۰ درصد از تجارت جهانی کود‌های کلیدی مانند آمونیاک و اوره را در اختیار دارند، افزود: مسدودی طولانی‌مدت تنگه هرمز که ماهانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کود از آن عبور می‌کند، می‌تواند منجر به کمبود و کاهش شدید محصولاتی مانند ذرت، گندم و برنج شود.

جوزف گلاوبر پژوهشگر ارشد موسسه بین‌المللی پژوهش‌های سیاست غذایی (IFPRI) دراین‌باره، می‌گوید: کشاورزان ممکن است به جای محصولات پرمصرف، به سراغ کشت‌هایی بروند که به کود کمتری نیاز دارند تا از هزینه‌های بالاتر جلوگیری کنند.

دویچه‌وله تاکید دارد که این بحران فقط به کود محدود نمی‌شود، بلکه با افزایش بهای نفت، تمام زنجیره تولید مواد غذایی از ماشین‌آلات کشاورزی گرفته تا حمل‌ونقل را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش این رسانه، هند که برای تامین دو سوم نیاز کود نیتروژنی خود به خلیج فارس وابسته است، در فصل کشت پیش‌رو با آسیب‌پذیری جدی مواجه خواهد شد. برزیل هم به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان کشاورزی جهان، با تهدید عملکرد محصولات سویا و ذرت خود روبه‌روست.

درحالی‌که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی پایان قریب‌الوقوع جنگ است، اختلال در واردات و افزایش بهای انرژی می‌تواند تورم مواد غذایی را تشدید کرده و زندگی میلیون‌ها نفر را سخت‌تر کند.

همچنین، کارشناسان هشدار می‌دهند که کشور‌های جنوب صحرای آفریقا با طولانی‌شدن این بحران، شدیدترین خطر را متحمل خواهند شد، زیرا حتی افزایش اندک قیمت‌ها می‌تواند کشاورزان خرده پا را به کاهش بیشتر مصرف کود وادار کرده و همین امر موجی کاهش محصولات و افزایش گرسنگی مزمن شود.

برچسب ها: آمریکا ، ایران ، بحران غذایی
