جوان آنلاین: سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس، در برنامه اتاق جنگ شبکه ۳ سیما درخصوص آخرین تحولات جنگ جاری، با بیان اینکه صبر ایران که ناشی از انساندوستی و برای جلوگیری از جنگ منطقهای بود به پایان رسیده است تاکید کرد؛ اینبار تا رسیدن به نتیجهای قطعی آتشبس در کار نخواهد بود.
به گزارش مهر، سرلشکر محسن رضایی با یادآوری بمباران مسکونی رژیم بعث عراق و مقابله به مثل ایران پس از کسب اجازه از امام (ره)؛ خطاب به ترامپ و نتانیاهو جنایتکار گفت: دست از حمله به مناطق مسکونی بردارید وگرنه ما مقابله به مثل میکنیم و این ترفند شما برای فرار از شکست با وجود شجاعت ملت غیور ایران شکست خواهد خورد.
وی با بیان اینکه جنگ جاری شامل ۳ مقطع است؛ تصریح کرد: در مرحله اول طرح دشمن برای اتمام کار نظام در ۳ روز اول شکست خورد و آمریکا و ترامپ در همان ۳ روز شکست خورده است. اما مرحله بعد روز چهارم تا نهم است که مرحله تحیر و شوک دشمن بوده است و اقدامات در این برهه بیهدف و از روی یاس و ناامیدی بوده است.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشریح کرد: مرحله سوم از روز دهم جنگ به بعد است که با انتخاب رهبری جدید و حملات سنگین ایران آنها را به این فکر واداشته که هرطور شده از این منجلاب فرار کنند.
سرلشکر رضایی در توضیح ۳ مرحله جنگ گفت: برنامه آنها این بود که در ۳ روز اول با ناوها و شناورهای خود مانور بزرگ قدرت در خلیج فارس و دریای عمان برگزار کنند حال آنکه اکنون میبینیم هزار کیلومتر از آبهای ایران عقب نشستهاند و اولین علامت شکست، عقب نشینی است و خود ترامپ به خروج و در واقع فرار چند ده هزار آمریکایی از منطقه اذعان کرد و از طرف دیگر بقیه نظامیان را در هتلها و مناطق مسکونی اسکان دادهاند.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به حضور ملت غیور ایران در صحنه بیان داشت: طرح آنها برای آشوب داخلی نیز توسط مردم شکست خورد.
سرلشکر محسن رضایی خطاب به ترامپ گفت: موشکهای ایران پایانناپذیر است و حال آنکه سامانه تاد شما به روزی افتاده که از کرهجنوبی مجبور به آوردن سامانه شدهاید.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دشمن مجددا به ایران تجاوز کرده است؛ اظهار داشت: علاوه بر اینکه آنها از ملت غیور ایران شناخت درستی ندارند، آنها از سبک جنگیدن ما شناخت درستی ندارند کمااینکه پژوهشی که آمریکاییها درخصوص عملیاتهای پیروزمندانه ایران در جنگ ۸ ساله انجام دادهاند را نیز درست متوجه نشدهاند و با وجود تمام اقدامات اطلاعاتی و جاسوسی از تواناییهای ایران اطلاع درستی ندارند و این تواناییهای بالقوه که عمدتا در نیروی انسانی و ایمان و نوآوری رزمندگان ما است در میدان خود را نشان میدهد و اتفاقا با گذشت زمان این تواناییها بیشتر میشود و اشتباه بزرگ دشمن این بود که ژنرالهای عاقل خود را کنار زدند و این اشتباهی بود که صدام نیز مرتکب شد فلذا کار نظامی نباید با حب و بغض سیاسی انجام شود.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس درخصوص ادعاهای واهی ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: نظامیان جهان از اظهارات تبلیغاتی ترامپ درباره تنگه هرمز به خنده میافتند چراکه همه نظامیان میدانند که این تنگه به راحتی توسط ایران قابل کنترل است و باید دید که آیا ترامپ واقعا این موضوع را نمیفهمد یا قصد جنگ روانی دارد.
سرلشکر محسن رضایی درباره وضعیت مهمات و موشک ایران توضیح داد: محاسبات دشمن از تولیدات و ذخایر مهمات ایران غلط است و ایران هیچ محدودیتی در طولانی شدن جنگ ندارند چراکه ما خود را برای جنگ طولانی آماده کردیم، اما بالعکس آنها به هیچ وجه برای جنگ بلندمدت آماده نیستند؛ برای مثال ناو هواپیمابر جرالد فورد پس از ماها ماموریت در ونزوئلا وارد معرکه شده در حالی که ماموریتش تمام بوده و نیروهای آن خستهاند.
وی با تاکید بر نوآوری و شگفتانههای ایران در جنگ؛ اظهار داشت: هیچ روزی نیست که ایران یک نوآوری نداشته باشد و هیچ روزی نبوده که موشکی به پایگاهها و اراضی اشغالی شلیک نشده باشد و این ما هستیم که درباره تعداد شلیکها مدیریت میکنیم و طبق برنامه خود پیش میرویم و در حوزه پهپاد نیز همینگونه است و پهپادهای انتحاری ما ارتقایافته است و در لحظه و در جریان جنگ نیز در حال اصلاح و ارتقای تسلیحات هستیم.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس با اشاره به مصاحبهای که قبل از جنگ داشت خاطرنشان کرد: آن زمان گفتیم که اگر دشمن اقدامی بکند به سرنوشت هیتلر در برفهای شوروی دچار خواهد شد و حالا میبینید که به نوعی آنان در محاصره ایران هستند و حالا بدنبال فرار برای تنفس هستند و، اما ما به اندازه کافی و به دلایل انسانی و جهت جلوگیری از جنگ منطقهای صبر کرده و آتشبس کردیم بنابراین اینبار دیگر خبری از تنفس برای دشمن نیست.
محسن رضایی با اشاره به جنایت آمریکا در بمباران مدرسه دخترانه در میناب گفت: این اقدام یک ترور دسته جمعی بود و به گفته خود کارشناسان آمریکایی این اقدام توسط آمریکا انجام شد فلذا اینبار تا رسیدن به یک نتیجه قطعی کوتاه نخواهیم آمد.
سرلشکر رضایی در پایان با تشکر از رزمندگان غیور ایران اسلامی بیان داشت: بعنوان برادری کوچک از تمام نیروهای فراجا، سپاه، ارتش و بسیج که جان خود را برای ملت ایران سپر کردهاند تشکر میکنم و دست آنان را میبوسم.