جوان آنلاین: پایگاه‌های هوایی «پالماخیم» و «عوبِدا» رژیم صهیونیستی و مقر «شین بِت» این رژیم ساعاتی پیش هدف حمله پهپاد‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

به گزارش مهر، متن اطلاعیه شماره ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِن یَنصُرکُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَکُم

طی ساعات گذشته، ارتش جمهوری اسلامی ایران با پهپاد‌های انهدامی، برج مراقبت، باند فرودگاه و آشیانه پایگاه‌های هوایی «پالماخیم» و «عوبِدا» رژیم صهیونیستی و مقر «شین بِت» این رژیم را مورد هجوم قرار داد.

پایگاه هوایی «پالماخیم» در نزدیکی تل‌آویو، مرکز پرتاب ماهواره‌ها و آزمایش‌های موشکی رژیم صهیونیستی و محل استقرار سامانه‌های پدافند موشکی مانند فلاخن داوود و پهپاد‌های هرمس ۹۰۰ است.

پایگاه هوایی «عوبِدا»، یکی از تاسیسات استراتژیک و یک پایگاه آموزشی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی است. این پایگاه محل استقرار جنگنده‌های اف ۲۲ آمریکایی بوده است.

«شین بِت» به عنوان قلب عملیاتی سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی عمل می‌کند و وظایفی، چون فرماندهی عملیات‌های امنیتی، هماهنگی حفاظت از شخصیت‌های مهم و تأسیسات حیاتی رژیم را بر عهده دارد.