چین صادرات بنزین و گازوئیل را متوقف کرد

جوان آنلاین: به نقل از بلومبرگ، چین به بزرگترین پالایشگاههای خود دستور داده تا صادرات بنزین و گازوئیل را بهحالت تعلیق درآورند و حتی برای لغو محمولههایی که پیشتر توافق شدهاند، با خریداران مذاکره کنند.
به گزارش تسنیم، این اقدام بیسابقه در پی تشدید درگیریهای نظامی در خاورمیانه و مسدود شدن مسیرهای حیاتی انتقال نفت خام به این کشور صورت گرفته است.
این تصمیم پکن بلافاصله بر بازارهای منطقه تأثیر گذاشته است. براساس گزارشها حاشیهسود پالایش گازوئیل به ۴۹ دلار در هر بشکه و حاشیهسود نفت سفید به بیش از ۵۵ دلار رسیده که بالاترین سطح در ۳ سال اخیر است.