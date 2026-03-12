کد خبر: 1348577
اذعان آمریکا به ناتوانی در رهگیری موشک‌های ایرانی

اذعان آمریکا به ناتوانی در رهگیری موشک‌های ایرانی مقام‌های آمریکایی پس از پاسخ تهران علیه پایگاه‌های این کشور در خلیج فارس به ناتوانی خود در رهگیری موشک‌های ایران اعتراف کرده و تاکید داشتند که نمی‌تواند آنها را شناسایی کنند.

جوان آنلاین: دوونالد ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز با بیان اینکه جنگ ائتلاف ایالت متحده و اسرائیل علیه ایران بسیار کامل و تقریبا به پایان رسیده، افزود: ما بسیار جلوتر از برنامه هستیم.

به گزارش ایرنا، این اظهارات از سوی ترامپ درحالی مطرح شد که نشریه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که حملات موشکی ایران ادامه دارد، طوری که به گفته ۲ مقام نظامی پنتاگون (اسمی از آن درج نشده) از شفافیت کامل در مورد تمامی سامانه‌های پرتاب دشمن خود برخوردار نیست.

این منابع افزودند: ایران، موشک‌های زیادی ذخیره کرده تا به اهداف مهمی از جمله رادار‌های آمریکایی که برای شناسایی تهدیدات، طراحی شده‌اند، حمله کند.

همچنین، برخی مقامات آمریکایی معتقدند که ترامپ و مشاورانش در قضاوت درباره نحوه واکنش ایران دچار اشتباه شده‌اند.

در وافع، ایران برخلاف جنگ ۱۲ روزه اواخر بهار گذشته، موشک‌ها و پهپاد‌هایی را به پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر خلیج فارس پرتاب کرد.

گرچه برخی مشاوران نظامی هم قیل از شروع جنگ فعلی، هشدار داده بودند که تهران با در نظر گرفتن اینکه حملات آمریکا و اسرائیل تهدیدی برای موجودیت خود هست، کارزاری تهاجمی به راه بیاندازد، اما مشاوران نزدیک ترامپ اطمینان داشتند با کشتن مقامات ارشد ایرانی، منجر به روی کار آمدن سران عملگراتری در ایران خواهد شد که ممکن است به جنگ پایان دهند.

در همین حال، گزارش‌هایی مبنی بر رد پیشنهاد اوکراین برای خرید فناوری آزمایش‌شده در میدان نبرد جهت سرنگونی پهپاد‌های ایرانی، انتظار می‌رود نگرانی‌های بیشتری ایجاد کند.

درهمین راستا، مقامات آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس هم گفتند که نادیده گرفتن این پیشنهاد یکی از بزرگترین اشتباهات تاکتیکی دولت ترامپ بوده است.

بر اساس این گزارش، ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین در جلسه‌ای که در کاخ سفید برگزار شد، پهپاد‌های رهگیر ارزان‌قیمت را به ترامپ پیشنهاد داده که البته از سوی رئیس جمهوری ایالت متحده رد شد.

آمریکا پنجشنبه هفته گذشته به‌طور رسمی از زلنسکی برای برای مقابله با پهپاد‌های ایران درخواست کمک کرده بود.

مقامات آمریکایی همچنین به نیویورک تایمز گفتند که شدت حملات تلافی‌جویانه ایران نشان می‌دهد که ایران بیش از آنچه دولت ترامپ پیش‌بینی می‌کرده، برای جنگ آماده بوده است.

 تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشور‌های منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهر‌های مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیرو‌های آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است.

جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.

