حمایت تمام قد اپوزیسیون پاکستان از حق مشروع ایران برای دفاع در برابر تجاوز

جوان آنلاین: «محمود خان اچک زی» رئیس جناح مخالف در مجلس ملی پاکستان در جلسه علنی پارلمان در اسلامآباد، تجاوزگری آمریکا و اسرائیل را به مثابه تروریسم دولتی دانست که زنگ خطری برای سایر کشورهای منطقه نیز تلقی میشود.
به گزارش ایرنا، اچک زی همچنین خواستار روشنگری دولت پاکستان درباره ماهیت پیمان مشترک راهبردی دفاعی با عربستان سعودی شد و گفت که دولت باید به پارلمان پاسخگو باشد و روشن کند که پیمان دفاعی با عربستان شامل چه تعهداتی است.
این سیاستمدار برجسته پاکستان با اذعان به نگرانیهای مشروع ایران نسبت به پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه افزود که کاری که ایران در قبال این پایگاهها انجام میدهد در زمره دفاع مشروع از خود محسوب شده و ایران جز این برای خود چارهای نمیبیند.
رئیس ائتلاف احزاب مخالف پاکستان موسوم به "نهضت دفاع از قانون اساسی" با سرزنش رفتارهای قلدرمابانه ترامپ و محکومیت ترور حضرت آیتالله شهید خامنهای (ره)، گفت که نباید علیه چنین جنایات فاحش سکوت کرد در غیر این صورت ما نیز با حوادث مشابهی روبهرو خواهیم شد.
وی بر لزوم پیگیری مبحث تجاوزگری آمریکا و اسرائیل علیه ایران در مجلس ملی پاکستان شد و گفت که پارلمان باید چند قدم جلوتر آمده و قطعنامه علیه این تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل تصویب نماید.
محکومیت تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت
در همین حال رئیس جناح مخالف در مجلس سنای پاکستان نیز با صدور بیانیهای تصویب قطعنامه مغرضانه و علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل را به شدت محکوم کرد.
سناتور علامه «ناصر عباس جعفری» اظهار داشت: این قطعنامه نمونهای آشکار از سوء استفاده از شورای امنیت برای خدمت به برنامههای سیاسی ایالات متحده و متحدانش است. این یک بیعدالتی آشکار است که علل ریشهای از جمله تجاوز غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل که در آن رهبر معظم ایران آیتالله سید علی خامنهای به شهادت رسید، قتل عام بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی و هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستانها، آمبولانسها و حتی اماکن میراثی حفاظتشده را کاملاً نادیده میگیرد.
وی تاکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل با سکوت در مورد این اقدام اولیه تجاوز، روایتی نادرست و خطرناک درباره ایران ایجاد کرده و به بازیگران بدخواه پوشش داده است.
سناتور جعفری گفت: چنین سیاسیکاری و ریاکاری به اصول منشور سازمان ملل و برابری حاکمیت ملتها آسیب جدی وارد میکند. ما این قطعنامه نامتوازن و ناعادلانه را به طور کامل رد میکنیم.
وی افزود: کاهش واقعی تنشها مستلزم رسیدگی به علل ریشهای با انصاف و بیطرفی است، نه محافظت از متجاوزان در حین مجازات قربانیان.