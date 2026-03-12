کد خبر: 1348575
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حمایت تمام قد اپوزیسیون پاکستان از حق مشروع ایران برای دفاع در برابر تجاوز

حمایت تمام قد اپوزیسیون پاکستان از حق مشروع ایران برای دفاع در برابر تجاوز احزاب اپوزیسیون پاکستان خواستار اقدامات موثر دولت و پارلمان این کشور برای حمایت از مواضع جمهوری اسلامی ایران علیه جنگ نابرابر آمریکا و اسرائیل شده و تاکید کردند که ایران از حق مشروع برای دفاع از خود برخوردار است.

جوان آنلاین: «محمود خان اچک زی» رئیس جناح مخالف در مجلس ملی پاکستان در جلسه علنی پارلمان در اسلام‌آباد، تجاوزگری آمریکا و اسرائیل را به مثابه تروریسم دولتی دانست که زنگ خطری برای سایر کشور‌های منطقه نیز تلقی می‌شود. 

به گزارش ایرنا، اچک زی همچنین خواستار روشنگری دولت پاکستان درباره ماهیت پیمان مشترک راهبردی دفاعی با عربستان سعودی شد و گفت که دولت باید به پارلمان پاسخگو باشد و روشن کند که پیمان دفاعی با عربستان شامل چه تعهداتی است.

این سیاستمدار برجسته پاکستان با اذعان به نگرانی‌های مشروع ایران نسبت به پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه افزود که کاری که ایران در قبال این پایگاه‌ها انجام می‌دهد در زمره دفاع مشروع از خود محسوب شده و ایران جز این برای خود چاره‌ای نمی‌بیند.

رئیس ائتلاف احزاب مخالف پاکستان موسوم به "نهضت دفاع از قانون اساسی" با سرزنش رفتار‌های قلدرمابانه ترامپ و محکومیت ترور حضرت آیت‌الله شهید خامنه‌ای (ره)، گفت که نباید علیه چنین جنایات فاحش سکوت کرد در غیر این صورت ما نیز با حوادث مشابهی رو‌به‌رو خواهیم شد.

وی بر لزوم پیگیری مبحث تجاوزگری آمریکا و اسرائیل علیه ایران در مجلس ملی پاکستان شد و گفت که پارلمان باید چند قدم جلوتر آمده و قطعنامه علیه این تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل تصویب نماید.

محکومیت تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت

در همین حال رئیس جناح مخالف در مجلس سنای پاکستان نیز با صدور بیانیه‌ای تصویب قطعنامه مغرضانه و علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل را به شدت محکوم کرد.

سناتور علامه «ناصر عباس جعفری» اظهار داشت: این قطعنامه نمونه‌ای آشکار از سوء استفاده از شورای امنیت برای خدمت به برنامه‌های سیاسی ایالات متحده و متحدانش است. این یک بی‌عدالتی آشکار است که علل ریشه‌ای از جمله تجاوز غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل که در آن رهبر معظم ایران آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به شهادت رسید، قتل عام بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و حتی اماکن میراثی حفاظت‌شده را کاملاً نادیده می‌گیرد.

وی تاکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل با سکوت در مورد این اقدام اولیه تجاوز، روایتی نادرست و خطرناک درباره ایران ایجاد کرده و به بازیگران بدخواه پوشش داده است.

سناتور جعفری گفت: چنین سیاسی‌کاری و ریاکاری به اصول منشور سازمان ملل و برابری حاکمیت ملت‌ها آسیب جدی وارد می‌کند. ما این قطعنامه نامتوازن و ناعادلانه را به طور کامل رد می‌کنیم.

وی افزود: کاهش واقعی تنش‌ها مستلزم رسیدگی به علل ریشه‌ای با انصاف و بی‌طرفی است، نه محافظت از متجاوزان در حین مجازات قربانیان.

برچسب ها: پاکستان ، ایران ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرار ترامپ و امریکایی‌ها از جنگ امریکا!

ترامپ خودش را لو داد!

۸ چالش امریکا برای تداوم جنگ

آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد

آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی

پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی قرار گرفت 

آبشارانتقام

اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران

کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است

نبرد روایت‌ها در فضای خبر 

رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲

امید هست و تمام نمی‌شود

ملتی که با خدمت و همبستگی ایستاده است 

تجاوز و تعدی به مقامات و خاک ایران؛ کوس اضمحلال نظام حقوق بین الملل

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان

پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد

دست برتر هم در منطقه هم در خیابان

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱

حکمرانی هماهنگ، حلقه اتصال سیاست‌های ملی و توانمندی‌های منطقه‌ای است

شلیک به دنا انتقام از نماد توانمندی ایرانی

بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب

با راهبری فرهیخته، در تداوم طریق

کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمی‌خواهیم

حمله موشکی نیروی زمینی سپاه به پایگاه آمریکایی حریر

رستاخیز ایران

یک وجب از خاک ایران؟ چه محال خنده‌داری!

ایران یکپارچه علیه خام‌اندیشی دشمن

زاکانی: تهران خط مقدم نبرد با استکبار است 

موج جدید حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

ایران زنگار فریب آتش بس را می‌زداید

اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

«استقامت» میدان عمل ماست

تشییع مدافعان وطن با شعار «ایران می‌ماند»

جنگی که پایانش را ایران ترسیم می‌کند

خیابان با ما میدان با نیرو‌های مسلح

هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان

چتر امنیتی امریکا دیگر سایه نمی‌دهد

فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ

حالا می‌توانیم هر نقطه‌ای که می‌خواهیم را بزنیم

رئیس قوه قضائیه: اژه‌ای: با اخلالگران بازار قاطعانه برخورد می‌کنیم

انتقام حمله به زیرساخت‌های ملی را می‌گیریم

شناسایی پیکر‌های مطهر شهدای ناو دنا / پیکر شهدا به زودی به کشور منتقل می‌شود

هدف دشمن ایران و ایرانی است و به زندگی شلیک می‌کند

روایت رسانه های اسرائیلی از شلیک موشک های خوشه ای ایران

موج ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های نقطه زن و سر جنگی‌های بالای یک تن اجرا شد

لاریجانی: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد/ هدف اصلی دشمن تجزیه ایران بود، اما شکست خورد

شناسایی و دستگیری ۳۰ جاسوس و مزدور مرتبط با دشمن توسط وزارت اطلاعات

بحران در حمل بار هوایی جهان، به خاطر جنگ در خاورمیانه

رهبر منتخب خبرگان امید مردم و یاس دشمنان

پیشنهاد سردبیر
راه وصول ملت به عظمت و شکوه هموار است
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
اینفوگرافی | کشتار برای نفت!
رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
جزوه انتخاب ولی‌فقیه از منظر رهبر شهید انقلاب/ نظام اسلامی توقف ندارد
ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی را فعال کنید
نامه مریلا زارعی/ آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
امید هست و تمام نمی‌شود
نشانه‌های شکست دشمن
تجربه تاریخی اپوزیسیون و جنگ داخلی در هفت کشور منطقه
آخرین اخبار