۱۱ شهید و ۳۲ زخمی در جریان حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان

منابع پزشکی لبنان از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر حملات جدید رژیم صهیونیستی به این کشور خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از المنار، در جریان حملات رژیم صهیونیستی به «الرمله البیضاء» در بیروت لبنان شماری شهید و زخمی شدند.

به گزارش ایرنا، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان این حملات هشت نفر شهید و ۳۱ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

همچنین وزارت بهداشت لبنان از شهادت سه نفر و زخمی شدن یک کودک در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به منطقه «عرمون» خبر داد.

این در حالی است که روز گذشته نیز وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده بود: در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «تبنین» در جنوب این کشور ۸ نفر شهید شدند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک «شعت» در منظقه البقاع شمالی در شرق لبنان هم ۹ نفر شهید یا زخمی شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، در نتیجه تجاوزات رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ در منطقه تا کنون بیش از ۶۳۴ نفر از جمله ۹۱ کودک شهید و ۱۵۸۶ نفر زخمی شده‌اند.

این خبر در حالی است که حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در بازه زمانی دوم تا نهم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، مجموعاً ۱۵۳ عملیات علیه مواضع، تجهیزات و پایگاه‌های ارتش و شهرک‌های رژیم صهیونیستی انجام داده است.