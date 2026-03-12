حمایت هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال از ایران + عکس

جوان آنلاین: پس از جنگ تحمیلی صهیونی - آمریکایی علیه کشورمان، خیلی از بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر فوتبال به حمایت از کشورمان پرداخته‌اند از جمله جلال الدین ماشاریپوف هافبک - وینگر ازبکستانی استقلال که در همان روز‌های ابتدایی جنگ با انتشار عکسی به حمایت از ایران پرداخت.

به گزارش مهر، در همین حال دیدیه اندونگ هافبک گابنی استقلال که هنوز تکلیف نهایی قراردادش با استقلال از سوی مسئولان این باشگاه به طور رسمی تعیین و تکلیف نشده است با انتشار تصویری از خود با پیراهن استقلال در صفحه مجازی اش نوشت: با استقلال و ایران می‌مانم.