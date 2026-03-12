کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار تحقیق درباره حمله به مدرسه میناب شد

جوان آنلاین: ثمین الخیطان، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتوگو با ریانووستی در خصوص حمله به مدرسه میناب گفت: حمله به مدرسهای در جنوب ایران، نگرانیهای جدی در مورد رعایت اصول حقوق بینالملل بشردوستانه ایجاد میکند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: خواستار انجام تحقیقات فوری، بی طرفانه و دقیق در مورد این حمله هستیم.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه داد: طرف مهاجم باید تمام اقدامات ممکن را برای به حداقل رساندن تلفات در میان غیرنظامیان انجام دهد.
الخیطان همچنین گفت: خواستار محاکمه عاملان و پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان هستیم.