جوان آنلاین: «فاطمه مهاجرانی» امروز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگار سیاسی، اظهار داشت: در روزهای تلخ و سختی که با آن مواجهیم بیش از هر زمان دیگری باید به یک اصل بنیادین بازگردیم؛ اصل «ایران».
از شکافهایی که توان ملی را تضعیف میکند، بپرهیزیم
وی افزود: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ ایران، تقویت همبستگی ملی و پرهیز از شکافهایی است که میتواند توان ملی ما را تضعیف کند. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هرگاه مردم و مسئولان در کنار هم قرار گرفتهاند، کشور از دشوارترین گذرگاهها عبور کرده است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که تهدیدهای خارجی علیه ایران ادامه دارد، طبیعی است که دشمنان این سرزمین تلاش کنند با تشدید اختلافات داخلی، قدرت ملی ما را تضعیف کنند. در چنین وضعیتی، نخستین وظیفه همه ما – از مسئولان تا نخبگان و رسانهها – این است که از هر آنچه به تفرقه دامن میزند پرهیز کنیم. اختلاف نظر در یک جامعه زنده امری طبیعی است، اما تبدیل این اختلافها به نزاع و دوقطبیسازی، چیزی است که تنها به سود کسانی تمام میشود که خیر و پیشرفت ایران را نمیخواهند.
حفظ انسجام داخلی نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی ملی است
مهاجرانی تاکید کرد: حفظ انسجام داخلی در این مقطع یک انتخاب سیاسی نیست؛ یک ضرورت ملی است. انسجام ملی به معنای یکساناندیشی نیست، بلکه به معنای آن است که همه جریانها و گروهها، با وجود تفاوت دیدگاهها، بر سر منافع ملی و امنیت کشور اشتراک نظر داشته باشند. در چنین فضایی، گفتوگو جایگزین تقابل میشود و سیاست به ابزاری برای حل مسئله تبدیل خواهد شد، نه عاملی برای تعمیق شکافها.
وی افزود: در همین چارچوب، پرهیز از تندرویها نیز اهمیتی دوچندان پیدا میکند. تجربههای مختلف نشان داده است که افراطگرایی – چه در گفتار و چه در رفتار – فضای عقلانیت را محدود میکند و امکان اصلاح و پیشرفت را کاهش میدهد. امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاستمدارانی نیاز داریم که با نگاه اصلاحگرانه، واقعبینانه و مسئولانه به مسائل کشور بنگرند؛ سیاستمدارانی که بدانند جامعه ایران پیچیده و متنوع است و اداره آن نیازمند شنیدن صداهای مختلف و جستوجوی راهحلهای مشترک است.
سخنگوی دولت گفت: اصلاح در هر جامعهای یک فرآیند مستمر است و با گفتوگو، اعتمادسازی و مشارکت عمومی معنا پیدا میکند. تغییر نگاه در سیاستورزی – از تقابل به تعامل، از حذف به اقناع و از رادیکالیسم به عقلانیت – میتواند راه را برای حل بسیاری از مسائل کشور هموار کند. این همان مسیری است که دولت بر آن تأکید دارد؛ مسیری که در آن شنیدن صدای مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی در اولویت قرار دارد.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، عقلانیت و همبستگی
مهاجرانی در عین حال یادآور شد که نظام جمهوری اسلامی بر پایه یک ساختار حقوقی و نهادی شکل گرفته است و اداره کشور متکی به مجموعهای از نهادها و سازوکارهای قانونی است. در این نظام، مسئولیتها تعریفشده و مسیر اداره کشور روشن است؛ بنابراین مشاهده کردیم که حتی در دشوارترین شرایط نیز روند حکمرانی و مدیریت کشور دچار وقفه نشد و پس از این نیز نخواهد شد. تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان داده است که این نظام از ظرفیتهای نهادی لازم برای عبور از بحرانها برخوردار است.
وی تصریح کرد: ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش، عقلانیت و همبستگی نیاز دارد. آینده این سرزمین نه با تفرقه و افراط، بلکه با گفتوگو، همدلی و مشارکت همه ایرانیان ساخته خواهد شد. حفظ ایران مسئولیتی مشترک است؛ مسئولیتی که تنها با اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت و با تکیه بر منافع ملی میتوان آن را به سرانجام رساند.
سخنگوی دولت در پایان خاطر نشان کرد: ایران خانه مشترک همه ماست و پاسداری از آن، مهمترین وظیفهای است که امروز بر عهده داریم.